威力彩頭獎飆破8.7億！3生肖財神加持迎來驚人財運

威力彩連續27期無人中獎，導致頭獎獎金累積至8.7億元，將於下週一（2月2日）晚間開獎，吸引大批民眾前往投注站一試手氣，盼能成為新一代億萬富翁。根據《搜狐網》命理專欄分析，近日有三大生肖受到財神爺特別眷顧，財運驚人，未來有望迎來財富大爆發。

威力彩連續27期無人中獎，導致頭獎獎金累積至8.7億元，將於下週一（2月2日）晚間開獎。（圖／記者高珞曦攝）

根據命理專家指出，生肖鼠因水星與金星的雙星加持，在財務運勢上表現亮眼，容易獲得意外之財或突如其來的機會。專家建議屬鼠者可嘗試投資理財或拓展新業務，抓住機會便能快速累積財富。

排行第二的生肖牛，受到木星與土星的良好能量影響，事業與財運同步提升。屬牛者近期將面臨新挑戰與機會，努力後能獲得實質回報，建議著手規劃專案或進行穩健型投資，為未來財富打下穩固基礎。

第三名則是生肖虎，火星與金星的有利位置讓屬虎者近期行動力十足，不僅在事業上有亮眼表現，感情運勢也同步提升。專家提醒屬虎者應多陪伴另一半，增進感情，為整體運勢加分。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

