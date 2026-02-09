威力彩頭獎飆11.5億！ 「4星座」年末財運攀升要發了

威力彩今（9日）晚間開獎，頭獎上看11.5億元。《搜狐網》星座專欄曝有4個星座即將在春節前迎來財運與心情的雙重提升，包括金牛座、巨蟹座、天秤座和水瓶座。

《搜狐網》星座專欄曝 有4個星座即將在春節前迎來財運與心情的雙重提升。（圖／記者塗 豐駿攝）

金牛座一向以穩健踏實聞名，過去一段時間默默承受壓力的他們，終於在年末迎來收穫。不僅職場傳來好消息，例如合作案成功續約或獲得額外獎金，甚至還可能收到朋友的答謝禮或抽獎中的意外驚喜。財運的好轉讓金牛座心情更加放鬆，與家人相處也更加和諧，家庭氛圍溫暖融洽。

廣告 廣告

巨蟹座則因家宅運的提升而帶動整體運勢上揚。長輩可能傳來好消息，例如退休金上調或債務清償，減輕了家庭負擔。此外，副業進展順利，無論是手工藝品銷售還是社群平台經營，都帶來了意想不到的收益。更重要的是，巨蟹座藉由改善的財務狀況，能夠為家人準備更多禮物，進一步增進了親密關係。

天秤座的好運則來自於人際關係的助力。老朋友可能會主動邀請合作小型項目，或是透過社交場合結識新的人脈，為他們帶來新的財務機會。工作上，天秤座憑藉出色的溝通能力，解決了棘手的問題，贏得了同事和上司的認可，也因此獲得了豐厚的年終獎金。財運提升讓他們更有底氣追求生活中的小確幸，如購買喜歡的物品或與朋友聚餐。

水瓶座則因靈感爆發而迎來創意的高峰期，過去被忽視的點子在此時重新被重視，並迅速轉化為具體成果。例如原本隨手記錄的創意內容可能意外成為熱門，帶來不錯的收益，或是工作中的創意被採納，成為團隊中的亮點。這段時間對水瓶座來說，不僅是財運的提升，更是自我價值被肯定的重要時刻。

總的來說，這四個星座的運勢回升並非偶然，而是過去努力的成果在年末得到了回報。無論是否屬於這四個星座，大家都可以趁此機會整理心情，為新的一年做好準備，迎接更多好運與挑戰。隨著農曆新年的腳步越來越近，許多人期待在年末迎來好運，為過去一年的努力畫下圓滿句點。根據專家分析，有四個星座即將在春節前迎來財運與心情的雙重提升，包括金牛座、巨蟹座、天秤座和水瓶座。

《中天提醒您｜民俗說法僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

今晚開獎！威力彩飆11.5億 3生肖偏財運大旺

威力彩頭獎衝11.5億！4生肖財運轉旺 發財賺飽飽

威力彩飆11.5億！台彩揭「AI實戰結果」