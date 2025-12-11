威力彩頭獎飆2.2億 3星座「年底越旺」翻身發大財

威力彩頭獎金額上看2.2億元，《搜狐網》運勢專欄點名3星座近期將有一筆橫財降臨，不僅能收穫意料之外的財富驚喜，受財神爺青睞，還能藉此轉運。

威力彩頭獎金額上看2.2億元。（示意圖／中天新聞）

金牛座

金牛座向來以沉穩務實、耐心堅韌著稱，近期木星進駐財帛宮，與金牛座的土象能量完美契合，形成「穩財生利」的吉兆，橫財多來自長期佈局的精準變現。財運將迎來爆發式增長，帳戶餘額悄悄翻倍，甚至有可能獲意外之財。

獅子座

獅子座如同烈日下的王者，自信果敢、慷慨大氣，天生自備領導與人格魅力。近期，太陽回歸本命宮，疊加「天魁貴人星」加持，人脈資源將轉化為財富，帶來更多錢財。事業方面可能出現「躺賺」機會，開啟財運亨通的全新篇章。

雙魚座

雙魚座富有想像力與直覺力，總能捕捉到冥冥之中的指引，橫財多來自靈光一閃的創意與驚喜。近期，海王星與金星形成和諧相位，啟動你的偏財宮，隨手買的彩票、參與的線上抽獎，都可能中大獎，不刻意追逐財富，卻總能在熱愛的領域裡收穫意外之喜。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

