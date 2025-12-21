威力彩頭獎飆2.9億！財神欽點「3生肖」躺著爽數錢

威力彩頭獎上看2.9億元，《搜狐網》運勢專欄點名3生肖被財神爺眷顧，準備迎來財富暴漲，連大獎都主動找上門，財運旺到擋都擋不住。

3生肖財運旺到擋都擋不住。（示意圖／中天新聞）

生肖龍

生肖龍最近橫財入命，偏財運爆棚，橫財說來就來，根本攔不住，帶來前所未有的財運高峰，輕鬆賺得錢包鼓鼓，獲得高額回報，甚至家人朋友都能給你帶來財務支持，讓你打通賺錢的「任督二脈」，財富將爆發式增長。

生肖猴

生肖猴機智靈活、商業嗅覺超敏銳，賺錢就像開掛，且意外之財頻現，可能透過兼職副業獲得可觀收入，或是買一張彩券而獲得意外之財，實現財務自由的夢想更進一步。

生肖羊

生肖羊穩重踏實、耐心十足，財運像涓涓細流匯成江海，富貴來得紮實又持久，幸福感直接破表。正財方面，升職、加薪找上門，偏財雖然不是爆發式，但驚喜不斷，像是意外的紅包，或隨手買的彩票都能中個小獎，小財不斷湊成大財。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

