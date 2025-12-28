威力彩頭獎飆3.5億！ 3生肖迎「財神附身」黃金期

威力彩明（29）日晚間開獎，頭獎上看3.5億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、猴者將迎來「財神附身」的黃金期，財富如潮水般湧來，甚至有望一夜翻身。

生肖龍

屬龍者這段期間的運勢就像開了掛一樣。事業上遇到的難題都會迎刃而解，有望獲得升職加薪。偏財運方面更是旺盛，這段期間投資眼光格外精準，總能精準地抓住機會，就連路過購買的彩券都有望能抱走大獎，財富輕鬆累積。

生肖馬

屬馬者的財運在這段期間可說是勢不可擋。工作中靠著自己的努力和才華，取得優異的成績，得到豐厚的回報。偏財運方面同樣驚人，無論是年末活動抽獎，或隨機購買的彩券都可能獲得高額獎金，從此過上舒適的日子。

生肖猴

屬猴者天生頭腦靈活，思維敏捷。這段期間在事業上能充分發揮自己的優勢，讓主管們刮目相看，甚至有望獲得額外獎金。偏財運方面也是相當不錯，無論是百貨公司抽獎或路過購買的彩券中獎機率都比平時高上許多，可說是意外之財不斷，錢包越來越鼓。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

