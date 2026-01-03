威力彩頭獎飆4億！4生肖「財運旺盛」新年迎暴富

威力彩頭獎金額上看4億元，《搜狐網》運勢專欄點名4生肖在新的一年財運亨通，將獲得許多賺錢、發財的機會，財富迅速暴漲，打造屬於自己的財富天地。

4生肖在新的一年財運亨通。（示意圖／中天新聞）

生肖鼠

生肖鼠新的一年財運極佳，能迅速捕捉到各種賺錢機會，憑藉著聰明才智獲得豐厚金錢回報，進而開啟一段新的賺錢之旅，讓財富如潮水般向自己湧來，為全年順利打下堅實基礎。

生肖虎

生肖虎帶著滿滿的自信和決心投入賺錢的事業，面對各種挑戰和困難，毫不退縮，使財運蒸蒸日上，從而獲得更多的賺錢機會，開闢出一片屬於自己的財富天地，新的一年一路披荊斬棘，財源滾滾來。

生肖蛇

生肖蛇冷靜沉著，有著敏銳的洞察力和精準的判斷力，在投資領域，能夠憑藉著對市場趨勢的掌握，選擇適合自己的投資項目，加上財運加持下，獲得豐厚的收益，為自己贏得更多的金錢。

生肖豬

生肖豬總能得到上天的眷顧和貴人的相助，新的一年財運就如同璀璨的煙火般綻放。在貴人的助力下，生肖豬的人在新的一年賺錢之路順風順水，全年順遂如意。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

