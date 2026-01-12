威力彩頭獎飆4.8億！3生肖好運爆發 有望一夜翻身

威力彩今（12）日晚間開獎，頭獎上看4.8億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、豬的人在這段期間可說是好運爆棚，事業、財富雙豐收，財富累積迅速，甚至可能一夜翻身。

生肖龍

屬龍者在這段期間運勢極佳，仿佛得到了上天的庇佑，事業上得到上司的賞識和同事的認可，並有望升職加薪。偏財運也相當不錯，意外之財不斷上門，投資方面有高於預期的收入，就連路過購買的彩券也有機會抱走大獎。

生肖馬

屬馬者平時就充滿活力和激情，工作上的努力在這時獲得回報，有機會獲得額外獎金。此外，偏財運更是驚人，不僅投資理財賺得盆滿缽滿，尾牙抽獎或彩券更有機會抱走高額獎金，錢包越來越鼓。

生肖豬

屬豬者平日憨厚老實，樂觀的他們在這段期間將吸引財神爺的目光，工作上有機會獲得加薪肯定。此外，偏財運更是勢不可擋，投資理財眼光格外精準，百貨公司抽獎也有他們的份，就連隨機購買的彩券都可以中頭獎，實現財富自由。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

