威力彩頭獎飆5.2億！3生肖被財富之神眷顧 好運全開

威力彩明（15）日晚間開獎，頭獎上看5.2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖牛、猴、雞的人在這段期間將被財富之神眷顧，一路順風順水，甚至有機會一夜暴富。

生肖牛、猴、雞的人在這段期間將被財富之神眷顧 。（示意圖／中天新聞資料照）

生肖牛

屬牛者平日總默默耕耘，這段期間終於獲得財神爺眷顧，不僅事業像是開了掛一般，有突破性的進展，就連貴人運也相當不錯，有望升職加薪。另外，偏財運也相當不錯，無論是尾牙抽獎或路過偶然購買的彩券都有機會抱走大獎。

生肖猴

屬猴者平日反應靈敏，這段時間更將這份能力展現在工作上，有可能因此獲得額外獎金。此外，偏財運也相當旺盛，過往的投資在這時有意外的收穫，就連隨機購買的彩券也有機會中大獎，從此不再為金錢擔憂。

生肖雞

屬雞者這段期間被財神爺格外偏愛，不僅正財像滾雪球似的越積越多，副業也會有突破性進展。此外，偏財運方面更是勢不可擋，無論是抽獎活動或購買彩券都能有很不錯的收穫，財富迅速累積。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

