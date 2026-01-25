威力彩頭獎飆6.9億！4生肖「新年走大運」財富滾滾來
威力彩頭獎上看6.9億元，《搜狐網》運勢專欄點名4生肖，新的一年財運亨通，不僅賺錢機會多，轉運速度快，有機會獲得意外之財，生活也將更加富足。
生肖馬
生肖馬在馬年如魚得水，能結識志同道合的朋友與潛在合作夥伴，建立新的人脈關係帶來許多賺錢機會，無論創業或兼職都能獲得不錯成績，讓財運隨之提升，財富持續累積之下，越來越有錢。
生肖羊
生肖羊新年財運亨通，雖然平時不張揚，但腳踏實地的態度和出色能力，會讓他們在工作中有機會獲得額外獎金與福利，創造良好的收入來源，財富穩定上漲。
生肖虎
生肖虎新的一年在事業上勇猛開拓，贏得領導賞識與同事欽佩，升職加薪機會接踵而至。投資領域方面，屬虎者眼光獨到，能敏銳捕捉市場潛在商機，果斷出手收獲豐厚回報，讓錢財源源不斷流入。
生肖蛇
生肖蛇新年財運旺盛，平時他們善於做出正確投資決策，為自己帶來可觀收益，創造額外財富。憑藉著多年累積的智慧與經驗，實現財富穩健增長。
中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信
延伸閱讀
2/3做尾牙！4生肖把握7吉時拜土地公 開運祕訣一次看
2/4「立春」起就是馬年！命理師：3生肖有貴人相助
今晚拚億萬富翁！大樂透頭獎1億 5生肖踏上財富快車道
其他人也在看
6.9億威力彩今開獎！4生肖時來運轉 財運事業一起旺
6.9億威力彩今開獎！4生肖時來運轉 財運事業一起旺EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
新年神級走春鞋登場！超強隱形防水、久走不累 3大黑科技曝光
戶外品牌順應馬年到來，除了推出多款兼具機能與時尚風格的鞋履，滿足走春穿搭需求，同步開賣亮紅色等色調新衣，為新年造型注入活動，更間接帶來開運好寓意。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「桃園之星」一週運勢1/26~2/1天秤才華展現
牡羊座 牡羊座社交活躍的一周。人脈拓展，忌透支精力。本周牡羊們的社交宮活躍魅力大增，有機會結識背景多元和思維新穎的朋友，或加入有活力的團隊。但需注意個人精力分配，避免因過度應酬影響主線任務。財務有團體活動開銷，健康注意神經系統。愛情是即興合奏。 金牛座 金牛座壓力累積的一周。責任在肩，紓解桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
3生肖下週財運大爆發！橫財連連 事業收入同步起飛
3生肖下週財運大爆發！橫財連連 事業收入同步起飛EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
這種「變瘦」連醫師都怕！3大徵兆恐是癌王 50歲後才有糖尿病小心了
有一種「變瘦」，連醫師和營養師看了都害怕。吃對營養所｜建銘營養師分享，最近看到新聞，心裡很沈重。醫師說了一句很重的話： 「糖尿病，可能是早期發現胰臟癌的唯一機會。」 這3種狀況不是變瘦 是身體在求救 胰臟癌被稱為「沈默殺手」，早期幾乎無症狀。 一旦出現痛感或黃疸，往往已有8成是晚期了。但身體其實有發出「求救訊號」，只是常被忽略。如果你或家中長輩，出現以下「非預期」的變化，請提高警覺： 1、50歲後才突然「新發現」糖尿病 2、沒有刻意減肥，體重卻直線下降 3、原本控制良好的血糖，突然失控 研究顯示：出現這些徵兆，未來3年內罹患胰臟癌的風險，是一般人的8倍。簡單說，血糖高傷胰臟，胰臟壞了血糖更失控。 這是一個惡性循環。這時候的高血糖，不是你偷吃糖，而是胰臟已經撐不住了。 新聞說要「少吃糖」，但吃對營養所｜建銘營養師強調，不是完全戒糖就能防癌 ，重點是建立「抗發炎的代謝環境」。少喝含糖飲、精製甜食；穩定血糖波動（吃低 GI、搭配蔬菜）；保住肌肉量（這點對長輩超重要）。如果你發現身邊有人「最近突然瘦得很快，又剛好檢查出血糖問題」不要只恭喜他變瘦，也不要只叫他少吃甜的。請帶他去回診、做詳細檢查。常春月刊 ・ 5 天前 ・ 1則留言
唐綺陽星座運勢／雙魚「有望遇到金桃花」快把握機會！魔羯當心健康出狀況
五顆行星都在水瓶座，導致水瓶宮位震盪強烈，加上天王星即將正式順行，驟變可能突如其來，會有一些不按牌理出牌的事情發生。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德登頂101有愛的後盾！愛妻首次聽演講就主動留電話
美國攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨（25日）順利完成挑戰，只花了91分鐘就達成徒手攀爬登頂台北101大事，當下他的老婆桑妮在平台上等著他，開心給他一個大大的擁抱，兩人也甜蜜親吻，桑妮一直是霍諾德的堅強後盾，因為這次霍諾德來台挑戰，兩人的愛情故事也再被美國媒體報導出來。自由時報 ・ 1 天前 ・ 37則留言
威力彩頭獎上看6.9億！3生肖財運事業同步升溫
威力彩頭獎上看6.9億！3生肖財運事業同步升溫EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2則留言
GASH台北電玩展 四大展出重點一次瞭解
[NOWnews今日新聞]網銀國際集團持續深化泛娛樂布局，旗下整合支付、點數與數位娛樂服務平台的「樂點股份有限公司(GASH)」今（27）日宣布，將於1月29日至30日參與2026台北國際電玩展，在台...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 發表留言
來抽馬年套幣！央行「臺灣之美」新鈔票選12主題去政治化 單張成本約5元
中央銀行今 (27) 日正式啟動新台幣鈔券「臺灣之美」系列面額主題網路票選。這場攸關未來國幣樣貌的活動，不僅祭出「馬年生肖套幣」等獎品激勵全民參與，更象徵臺灣鈔券設計全民參與的重大轉型。發行局長鄧延達說明鉅亨網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
重摔男嬰害慘死！冷血爸PO文「覺得美好」 重判11年
重摔男嬰害慘死！冷血爸PO文「覺得美好」 重判11年EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6則留言
美致命冬季風暴釀30死！交通癱瘓、民宅道路受損「像龍捲風」
一場規模龐大的冬季風暴席捲美國大部分地區，造成至少30人死亡，超過56萬戶家庭與企業陷入無電狀態。這場風暴從阿肯色州延伸至新英格蘭地區，形成長達2100公里的雪線，部分地區積雪深度超過30公分，使交通癱瘓、航班取消，並導致學校大規模停課。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
最高現折10%！限時4天 Apple年度最大折扣 AirPods Pro 3狂砍900元
搶攻農曆年前購物熱潮，燦坤3C家電宣布，燦坤獨家蘋果年度促銷盛事「Apple Day」將於1月29日至2月1日限時四天登場，最高現折 10%。另，2026台北國際電玩展(TGS)也將在南港展覽館1館登場，燦坤即日起至2月1日期間搶先推出玩展」優惠活動。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
威力彩6.9億拚fire老闆！「3星座」看到快接 有橫財入命
威力彩拚6.9億！ 命理點名3星座「橫財入命」旺翻天EBC東森財經新聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
唐綺陽揭1週運勢！這星座「突發狀況多」宜放低姿態
生活中心／綜合報導星座專家唐綺陽公布1月26日至2月1日的一週星座運勢。她點出4星象影響，本週「水瓶、天王能量強」，突發狀況多，容易遇到不按牌理出牌的事情，人情往來頻繁、互動密切。再來「土海進牡羊」，開啟自我覺醒之旅，找回自我成為重要課題。接著「火冥合相」，週三前易衝動，須控制個人脾氣，避免破壞人際關係。最後為「水金合相」，週四之後受金星影響，可嘉惠雙子、處女座。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
快訊／全家開出2張千萬發票！他花49元買熟食中獎 幸運門市曝
財政部公布114年11-12月統一發票中獎號碼，全家便利商店本期開出14組大獎，包括2張千萬特別獎、2張2百萬特獎、5張20萬頭獎和5張雲端發票專屬獎1百萬，其中1名超級幸運兒僅花49元買熟食就抱回1,000萬元。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8則留言
小孟老師運勢／小心荷包失血！1星座需合理規劃財源
生活中心／綜合報導1月27日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中牡羊座在感情方面，有望認識心儀對象；巨蟹座在工作方面，有新的發展機會；至於財運，「這星座」需合理規劃財源，以免荷包失血。民視健康長照網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
花蓮1400元「8連碰」獨得6.92億！單身男應對老闆罵「沒差我有頭獎靠」
財神爺降臨花蓮！一名40歲單身未婚的陽光男孩在台北上班，只是開車去花蓮玩，買伴手禮買到身上剩下2000元，抱著一顆想把剩下的錢花掉的心情，花 1400 元，就抱走高達 6.91 億元的大樂透頭獎，寫下近 5 年來最高獎金紀錄，還一口氣包辦參獎、伍獎，總計6.92億元。沒想到這一順手之舉，竟讓他身價暴漲。中獎後他雖興奮到失眠暴瘦2公斤，但上班面對老闆刁難，不僅沒離職，還在心中默念「我有頭獎可以靠」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 7則留言
2026金價看漲！黃金鑽石3折起挑選指南挑戰最低價 愛意與財運一次滿足
2026年開春，黃金價格再度創下歷史新高！隨著全球局勢愈發動盪，各國中央銀行正加速增加黃金儲備，將其視為對抗金融與地緣政治風險的關鍵資產，也讓金價持續走揚、後續仍看漲，不少人投資人已在找低點購入實惠黃金，想趁勢入手黃金當投資看過來，今年農曆春節適逢金馬年，緊接著就是西洋情人節，Yahoo購物中心期間限定推出招財鍊金術3折起，大膽挑戰近期黃金最低價，無論是想用年終獎金存第一桶金的小資族，或計畫在過年期間求婚、安太座的男士們，這篇「黃金鑽石挑選指南」帶你聰明把握優惠，讓愛意與財運一次滿足、面子裡子都賺飽！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 1則留言
瑕疵玩偶「哭哭馬」中國現象級爆紅 延伸商品將推「哭哭12生肖」
農曆馬年將至，市場上充斥著喜氣洋洋的紅色馬年商品，但中國義烏卻出現一款「現象級」爆紅玩偶。原本設計為紅色「笑笑馬」的絨毛玩偶，因工廠工人縫紉失誤，不慎將嘴巴縫反，變成嘴角下垂的「哭哭馬」。一名消費者收到這款瑕疵玩偶後，將照片分享到社群平台，原本打算換貨，卻意外引發大量網友共鳴，直呼「這根本就是上班時的我」。隨著討論升溫，網友還開始替它取名「周一馬」，更出現「馬倒成功」、「愁馬在手」等諧音哏。「瑕疵」玩偶需求隨著熱議迅速暴增，義烏廠商緊急調整產線，原本兩條生產線擴增至十多條，全速運轉仍供不應求。「哭哭馬」甚至超越原本的「笑笑馬」，成為店內銷量冠軍。如今，廠商也規畫延伸產品線，開發「哭哭十二生肖」系列。Yahoo國際通 ・ 22 小時前 ・ 1則留言