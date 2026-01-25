威力彩頭獎飆6.9億！4生肖「新年走大運」財富滾滾來

威力彩頭獎上看6.9億元，《搜狐網》運勢專欄點名4生肖，新的一年財運亨通，不僅賺錢機會多，轉運速度快，有機會獲得意外之財，生活也將更加富足。

4生肖新的一年財運亨通。（示意圖／中天新聞）

生肖馬

生肖馬在馬年如魚得水，能結識志同道合的朋友與潛在合作夥伴，建立新的人脈關係帶來許多賺錢機會，無論創業或兼職都能獲得不錯成績，讓財運隨之提升，財富持續累積之下，越來越有錢。

生肖羊

生肖羊新年財運亨通，雖然平時不張揚，但腳踏實地的態度和出色能力，會讓他們在工作中有機會獲得額外獎金與福利，創造良好的收入來源，財富穩定上漲。

生肖虎

生肖虎新的一年在事業上勇猛開拓，贏得領導賞識與同事欽佩，升職加薪機會接踵而至。投資領域方面，屬虎者眼光獨到，能敏銳捕捉市場潛在商機，果斷出手收獲豐厚回報，讓錢財源源不斷流入。

生肖蛇

生肖蛇新年財運旺盛，平時他們善於做出正確投資決策，為自己帶來可觀收益，創造額外財富。憑藉著多年累積的智慧與經驗，實現財富穩健增長。

中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信

