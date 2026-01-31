威力彩頭獎飆8.7億！3生肖受吉星庇佑 有望一夜翻身

威力彩下周一（2日）開獎，頭獎上看8.7億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、豬的人這段期間受吉星照耀，財富之路順遂，還會有意外之財降臨，甚至有機會翻身成富翁。

生肖龍、馬、豬的人這段期間有意外之財降臨 。（示意圖／中天新聞資料照）

生肖龍

屬龍者這段期間可說是迎來了自己運勢的春天，工作上有意外獎金，投資方面眼光獨到總能選到潛力股，此外，偏財運更是旺盛，路過隨機購買的彩券有極高機會中大獎，從此過上舒適的生活。

生肖馬

屬馬者這段期間受到財神爺眷顧，工作上有重大突破，可能因此獲得加薪，偏財運更是勢不可擋，無論是超市抽獎、百貨公司優惠活動，甚至偶然購買的彩券都能有不錯的收穫，財富迅速累積。

生肖豬

屬豬者這段期間可說是驚喜不斷，工作上有額外獎金入帳，社交場合中也可能結交到貴人，在未來助你一臂之力。偏財運方面也相當不錯，可能在家中發現值錢的物品，因此收穫一筆錢，買彩券也可能抱走大獎，錢包越來越鼓。

廣告 廣告

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

3星座最容易變肥羊 小心詐騙集團找上門

職場上出奇制勝！「4星座」心思奇巧 賺錢也別有門路

自帶青春濾鏡！ 4星座活力滿點 靠「人格魅力」狂圈粉