威力彩頭獎飆9.7億！3生肖走好運 有望一夜翻身

威力彩明（5）日晚間開獎，頭獎上看9.7億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、牛、龍的人這段期間會好運纏身，財富之門大開，甚至有機會一夜翻身成富翁。

生肖 鼠、牛、龍的人這段期間會好運纏身，財富之門大開 。（示意圖／中天新聞資料照）

生肖鼠

屬鼠者天生聰明伶俐、機智過人，這段期間他們將會感受到一股強大的助力，無論是事業還是財運，都將迎來前所未有的好轉。工作中的難題似乎突然變得迎刃而解，投資理財也能得到意想不到的回報。就連偏財運也相當不錯，不妨買張彩券試試手氣，說不定就此抱走大獎，過上舒適的日子。

生肖牛

屬牛者平日相當勤勞，這段期間屬牛的人會發現自己的努力終於得到了認可，升職加薪不再是夢想。而且，他們的偏財運也會異常旺盛，可能會通過一些意外的方式獲得一筆不小的收入，像是路過購買的彩券都可能中大獎，從此不再為金錢擔憂。

生肖龍

屬龍者天生帶有富貴命，這段期間將迎來事業上的巔峰期，他們的領導力和創造力會得到充分的發揮，不僅能夠得到主管的賞識，還能贏得同事的尊重和支持。同時，他們的人際關係也會變得更加和諧，這對於事業發展來說無疑是一大助力。此外，偏財運更是勢不可擋，無論是尾牙抽獎或隨機購買彩券都可能贏得大獎，財富迅速累積。

廣告 廣告

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

17名千萬得主誕生 11-12月統一發票中獎清冊2/4下午揭曉

因應春節旅運人潮 桃機貴賓室2/11起首推外帶服務

超商咖啡「買7送7」超省！ 大杯摩卡只要30元