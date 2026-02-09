威力彩頭獎「衝上11.5億」！最新一期幸運獎號出爐

生活中心／綜合報導



威力彩連續29槓，9日頭獎直接上看11.5億元，讓不少人爭相「圓夢」，紛紛衝到彩券行，力拼財富自由的機會。而在晚間，最新第115000012期威力彩的致富密碼已經開出，趕快來看看自己有沒有中獎吧。

今（9）日開出最新第第115000012期威力彩中獎號碼，一區中獎號碼依大小順序為「13、14、16、33、34、37」，第二區中獎號碼「2」，實際中獎獎號依台彩官網公告為主。



※《民視新聞網》提醒您，投注需有節制，建議您可遵循以下指引，讓彩券投注回歸娛樂本質：訂定投注預算，並按預算進行投注。

僅以自己所能負擔的金額進行投注。

不會為了投注而進行借貸或非法行為。

不要只顧投注而忽略其他自身或與親友的休閒活動。

為投注設定停損點，未中獎後不會因求回本而繼續進行投注。

廣告 廣告

原文出處：中了秒離職！威力彩頭獎「衝上11.5億」最新一期幸運獎號出爐了

更多民視新聞報導

竹北吊車大王花228萬買刮刮樂！他慘賠曝真實金額

小孟老師運勢／荷包賺滿滿！1星座投資順利獲利

財神爺沒上班！威力彩頭獎7.2億元「再度摃龜」

