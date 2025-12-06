威力彩頭獎2億！3生肖把握「財路全開」 錯過等一年

威力彩下期頭獎保證2億元。《搜狐網》命理專欄表示，3生肖財運狂飆，財神降臨「財路全開」，把握好時機，錯過要等一年！

《搜狐網》命理專欄表示，3生肖最近財運狂飆。（圖／記者塗豐駿攝）

生肖兔

屬兔的朋友最近財運很旺，不論是日常消費中的意外折扣、線上活動的隱藏紅包，還是朋友介紹的副業，都能輕鬆賺得盆滿缽滿；另外偏財運也不錯，買彩券有機會中獎。

生肖馬

屬馬的朋友最近可說是遇上幸運週期，不僅財運佳，同時還有貴人驚喜降臨，可能是老客戶的追加訂單，或是新同事的合作邀約、偶然結識的貴人帶來的稀缺資源，讓財路越走越寬。

生肖虎

屬虎的朋友最近將迎來強勢旺運，不再需要苦苦追尋財運，反而是錢財主動找上門，例如大額投資的超額回報，或是合作夥伴的資源，讓你能拓展人脈，為你鋪就財富快速通關，賺錢便如喝水般輕鬆，輕鬆實現年底財富衝刺。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

