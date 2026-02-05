威力彩頭獎9.7億元今晚開獎 4生肖有望暴富

威力彩今晚頭獎逼近10億元。《太報》記者攝



威力彩至今已連28槓，5日晚間開獎，頭獎累積金額預估上看9.7億元。「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師指出，4生肖4星座偏財運旺盛。

小孟老師指出，好運星座為雙子、處女、天秤、射手；好運時段：早上9:00-11:00、中午11:00-13:00、下午13:00-15:00；財神方位：東方；財運顏色：粉色。

4生肖財運旺

第四名：馬

屬馬的人本週偏財運很旺盛，建議在下注前，可以多吃五穀類的食物，或者尋找有賣五穀雜糧附近的投注站去下注，譬如：麵包店、饅頭店、米店、便利商店旁的投注站。

第三名：羊

屬羊的人，可以藉由另外一半，或者你深愛的家人去幫你下注。除此之外，也可以尋找宗教廟宇，教堂旁的投注站，說不定可以成為下一個幸運兒。

第二名：猴子

猴子偏財運有所增強，若你想要投資股票基金，也蠻適合去做投資。

若你想要購買彩劵，建議可以尋找飲料店旁、河堤邊、加水站的投注站去進行下注。

第一名：老鼠

老鼠投資運勢動能增強，可以尋找電波比較強的投注站。譬如：電塔附近、手機通訊行、電力公司附近的投注站。

《太報》提醒您，星座運勢說法僅供參考

