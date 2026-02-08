威力彩飆11.5億！快看「下注撇步」2時段買最幸運

生活中心／周希雯報導

威力彩連續槓龜第29期，下期頭獎上看11.5億，即將在明（9日）開獎；隨著獎金越積越高，彩券行買氣大幅增加，不少民眾也摩拳擦掌，期待自己成為那名一夜致富的幸運兒。對此，知名命理師小孟老師分享「下注撇步」，點名4生肖4星座「命中有福報，再搭配老師所說就能中獎」

下注2好運時段曝！財神方在東北方

小孟老師發文表示，威力彩頭獎上看11.5億，有4星座「偏財運極旺」，分別是射手座、巨蟹座、牡羊座、雙魚座。下注好運時段分別落在「中午11:00-15:00」、「下午17:00-19:00」，財神方位則在東北方。小孟老師再加碼分享4生肖下注撇步，若是本身命中有福報，再搭配老師所說去做，中獎機率將大幅提升。

偏財運極旺！4生肖下注撇步曝

TOP 4屬蛇

屬蛇建議在購買威力彩前，可前往熱鬧、人流旺盛的投注站，如燒烤店、火鍋店、熱炒店或夜市附近下注，以提升財氣。此外，佩戴紅瑪瑙或石榴石飾品，也能強化偏財磁場，幫助屬蛇的人在當日獲得幸運之財。

TOP 3屬狗

屬狗的偏財運極旺盛，另可前往高樓附近、風口處或通風良好的投注站，如咖啡廳、露天市集、機場或捷運站附近下注。此外，佩戴紫水晶或黃水晶飾品，也能增強財運磁場，助屬狗的人迎來意外之財。

TOP 2屬羊

屬羊的人偏財運極旺盛。另可前往靠近水源的投注站，如港口、魚市場、水族館或飲料店旁的投注站下注，以提升財運。此外，佩戴黑曜石或藍寶石飾品，也能進一步增強財氣磁場，幫助屬羊的人在當日獲得意外之財。

TOP 1屬豬

屬豬的人偏財運極旺盛。可前往傳統市場、超市、雜糧行或蔬果店附近的投注站下注，以強化財氣。此外，佩戴黃水晶或茶晶飾品，也能進一步提升金錢能量，幫助屬豬的人在當日捕捉財富機遇。





