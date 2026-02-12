威力彩飆13.5億！歷史前5高得主「買法、彩券行」一次看

威力彩頭獎連30槓，獎金衝上13.5億元。（示意圖／東森新聞）





威力彩頭獎連30槓，獎金上看13.5億元，加上年節氣氛越來越旺，吸引不少民眾關注，也會去搜尋過往頭獎得主的買法、彩券行等，以下整理威力彩頭獎獎金最高前5名。

威力彩前5高頭獎獎金

第五名：23.62億元

2013年7月18日由桃園市「千百萬彩券行」開出，第一區01、02、06、12、30、36，第二區03，由多名長期投資彩券的彩迷集資1000元，採電腦選號。

第四名：27億元

2021年8月23日由新北三峽「義忠興業社」開出，第一區08、09、19、23、24、35，第二區01，3名具親屬關係的年輕人集資800元包牌中獎。

第三名：28.7億元

2015年9月14日由台北士林「飛來發彩券行」開出，第一區09、19、21、23、27、37，第二區08，一對夫妻逛士林夜市時，妻子花100元買1注即中獎，中獎後捐出1.888億元行善，另包168萬元紅包給彩券行。

第二名：30.04億元

2015年4月23日由台中霧峰「金錢櫃彩券行」開出，第一區09、11、15、25、28、38，第二區03，4名同公司上班族同事集資1200元、全採電腦選號，成功抱回大獎，並捐出2.9億元做公益。

第一名：31.25億元

2020年7月27日由台北大安「彩盈寶彩券商行」、南投竹山「大運發商行」各開出一注，每注15.62億元，第一區05、08、19、21、27、37，第二區02，南投由一名30多歲女性，以200元電腦選號投注幸運中獎，台北得主則採5600元包牌，自選第一區7碼、第二區全包，共56注，不僅抱走頭獎，另中7注貳獎、6注參獎與42注肆獎，總獎金達15億8980萬元，較另一注多出逾2700萬元。

