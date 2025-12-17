威力彩飆2.6億！4生肖財運狂漲 鈔票數到手軟

下期威力彩頭獎上看2.6億元，明天（18）日晚間開獎，《搜狐網》運勢專欄分析，2025年即將結束生肖鼠、虎、蛇、馬等4個生肖在年底財運亨通，不僅事業表現出色，財富累積也相當可觀。

生肖鼠

屬鼠者天生聰慧，擁有敏銳洞察力與靈活應變能力，在複雜多變的市場環境中能迅速捕捉商機，精準決策不盲目跟風，總在適當時機出手獲利。工作表現積極進取，不斷提升專業技能，與同事領導相處融洽，因此職位晉升、收入大幅增加，年底口袋鼓鼓。

生肖虎

屬虎者充滿勇氣與決心，具備強烈進取心和領導能力。勇於挑戰自我突破困境，承擔重要專案任務帶領團隊攻克難關，獲得上級認可與豐厚獎金福利。在投資理財方面眼光獨到，能把握市場趨勢做出正確決策，讓財富不斷增值，年底事業有成財富滿倉。

生肖蛇

屬蛇者冷靜沉著思維縝密，擁有超強分析與判斷能力。善於規劃做事有條不紊，注重細節追求完美，工作表現獲得一致好評。投資方面不盲目跟風，經過深入研究分析後才決策，善於把握市場動態抓住機會，財富穩步增長，年底事業穩升口袋日益豐盈。

生肖馬

屬馬者熱情開朗充滿活力，人際關係良好，憑藉熱情真誠結識許多貴人，在事業發展中獲得寶貴機會與資源。工作積極努力勇於創新，遇困難時總能得到貴人相助順利解決。財運方面正財穩定、偏財也有驚喜，年底事業進步口袋滿滿，明年有望更加興旺發達。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

