威力彩飆4.8億！3生肖「財運逆襲」悶聲發大財

威力彩頭獎上看4.8億元，《搜狐網》運勢專欄點名3生肖，橫財機會湧現，貴人主動帶來發財良機，偏財運勢全面爆發，中獎致富不再是空想。

3生肖財運逆襲。（示意圖／中天新聞）

生肖羊

屬羊者命宮受六合吉星加持，又得月恩、四相吉神助力，貴人運旺到顛峰。事業與財運全面爆發，正財攀升穩步增長，橫財驚喜更是接連不斷，可能是意外分紅、投資收益，甚至親友推薦的賺錢機會，中獎發財機率大增。

生肖虎

屬虎者雖遇沖虎煞南，但有司命、陽德吉神庇佑，運勢掙脫過往束縛。事業突破性進展帶動年底分紅豐厚，副業紅火興旺，正財偏財雙豐收，財富累積速度驚人。無論職場晉升或創業拓展都能拔得頭籌，發財機會主動找上門，中獎偏財運勢同步提升。

生肖兔

屬兔者正財穩紮穩打，橫財驚喜不斷。工作上憑藉細膩心思在職場脫穎而出，績效獎金水漲船高。副業或投資領域，精準眼光能捕捉隱藏商機，小額投入也有豐厚回報。謹記財不露白，賺到錢後切勿揮霍，才能讓財富細水長流。

廣告 廣告

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

55歲台女日本被逮捕 涉嫌外洩前公司「半導體業務機密」

站在ATM前就有罪？陳佩琪怒曬存摺開嗆檢察官

竹北人久等了！全聯接手家樂福舊址預計5月開幕