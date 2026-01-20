威力彩飆6.3億！大寒3生肖財運噴發 錢包鼓到過年

大寒節氣作為寒極轉暖、否極泰來的氣候轉折，今（20日）3生肖為財運噴發日。（示意圖／翻攝自Pexel）





大寒節氣到來，作為寒極轉暖、否極泰來的氣候轉折，《搜狐網》點出，今（20日）3生肖為財運噴發日，許多過去難以收回的欠款，甚至威力彩下期頭獎6.3億，以及大樂透頭獎1億獎金，都有望進入錢包內。

大寒節氣3生肖財運超旺

生肖馬

屬馬者將迎來「困龍出海」的收割期，雖然今年為屬馬人的本命年，上半年財運多有流失且守財不易，但大寒節氣的「火土相生」能量正好契合你們的五行屬性，使其財運呈現報復性回流，過去拖欠已久的貨款會在此時意外到帳，甚至伴隨利息補償，另外，若有他人欠款，建議在大寒後兩週內應主動梳理應收帳目，催帳時採取堅定且溫和的態度，並隨身攜帶紅包或硬幣增強財氣，這波回款將讓本命年的悶氣一掃而空，換來一個踏實的肥年。

生肖狗

屬狗者將進入財富「加速期」，過去一年你們的運勢如同慢熱的灶火，即便付出良多卻難見實質回報，甚至面臨績效被扣的委屈，然而大寒的「收納」之力，將為長期堅守崗位的你們注入能量，使財運迎來全年的結算高峰。事業方面，近期有望收獲超乎預期的年終獎金或其他獎金，這份回報不僅是對過去辛勞的肯定，更是財富格局的翻轉。建議你們可在辦公桌擺放黃水晶球旺正財，並多與屬兔、屬虎的人合作，年前的最後衝刺將會換來令人滿意的超額獎勵。

生肖猴

屬猴者將開啟了「多元收入期」，由於節氣能量激活了屬猴者的機敏天性，財運將呈現主業與副業同步爆發的態勢，不僅在職場上有貴人提攜，就連先前隨手經營的副業或投資，也可能在此時突然獲得巨大流量或分潤收益，甚至有意外的補償金入帳。你們在大寒後十天內應多留意各類理財平台與兼職機會，並在錢包內放入新鈔，有望吸引意外之財。

廣告 廣告

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

防詐講座前進國中校園 提升青少年識詐警覺

「來台北有購嗨」加碼 抽鳳凰城直飛雙人機票

消費198元中108萬！臺中Hi8抽幸運百萬得主

