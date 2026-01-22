威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看

威力彩今晚頭獎上看6.3億。（圖／東森新聞）





威力彩今（22日）晚間8點30分開獎，頭獎金額上看6.3億元。命理專家小孟老師在粉專點名，今日偏財運最旺的星座為射手座與巨蟹座，其中射手座迎來「投資幸運日」，穿著綠色可望加分。巨蟹座則適合大膽開發新財路，幸運色為粉紅色，有機會獲得意外之財。

此外，小孟老師也提醒，部分星座在財運上宜保守應對。其中天秤座雖在工作上擅長尋找解決方案，但財務規劃應以「開源節流」為重，避免過度支出，幸運色為咖啡色。雙魚座今日進帳機會不低，卻須謹記「財不露白」，低調行事才能守住成果，幸運色為大紅色。

12星座運勢

牡羊座

工作：細心觀察調整

感情：桃花運陸續來

財運：觀望市場行情

牡羊幸運色：棕色

貴人：射手

小人：雙子

金牛座

工作：積極勇敢面對

感情：邁向全新起點

財運：講師兼差收益

金牛幸運色：橙色

貴人：巨蟹

小人：天蠍

雙子座

工作：有效分配安排

感情：奉獻無私的愛

財運：財務利潤敏銳

雙子幸運色：咖啡色

貴人：魔羯

小人：水瓶

巨蟹座

工作：感恩回報關係

感情：心有靈犀浪漫

財運：大膽開發財路

巨蟹幸運色：粉紅色

貴人：水瓶

小人：牡羊

獅子座

工作：接受新式觀念

感情：有望告白成功

財運：瞭解股票行情

獅子幸運色：淡藍色

貴人：雙子

小人：魔羯

處女座

工作：和長輩們交流

感情：甜蜜幸福愛戀

財運：注意投資行情

處女幸運色：銀色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

天秤座

工作：尋找解決方案

感情：詩情畫意雅緻

財運：重點開源節流

天秤幸運色：咖啡色

貴人：雙魚

小人：天秤

天蠍座

工作：專注精通專業

感情：展開美好開端

財運：易獲不錯商機

天蠍幸運色：棕色

貴人：處女

小人：金牛

射手座

工作：重視安全防範

感情：幸福總在身邊

財運：投資的幸運日

射手幸運色：綠色

貴人：獅子

小人：處女

魔羯座

工作：確保品質標準

感情：擁有真愛喜悅

財運：報稅代理傭金

魔羯幸運色：灰色

貴人：牡羊

小人：雙魚

水瓶座

工作：善於總結反思

感情：遇到真心的愛

財運：養殖副業賺益

水瓶幸運色：金色

貴人：金牛

小人：射手

雙魚座

工作：提高良好效率

感情：進入新的境界

財運：進帳切勿張揚

雙魚幸運色：大紅色

貴人：天秤

小人：獅子

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

