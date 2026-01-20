威力彩飆6.3億！運勢專欄點名3生肖 今年有望一夜暴富

《搜狐網》運勢專欄點名，有3生肖今年財運特別亮眼。（示意圖／Pexels）





2026年進入丙午火馬年，《搜狐網》運勢專欄點名，有3生肖財運特別亮眼，不只是小幅加薪、零星偏財，而是有機會迎來「足以改變生活」的財富成長，屬於多年累積一次爆發型，想低調都很難。

生肖猴

屬猴的人一向腦筋動得快，2026年創意和行動力同步在線，可能僅透過一個點子或一個企劃，甚至是副業經營，就突然打開收入天花板。這一年屬猴的人「人脈特別值錢」，不管是老朋友、前同事或合作夥伴，都可能帶來賺錢機會，有人是被拉去投資新項目，也有人靠專業技能接案，收入明顯跳級。投資嗅覺也偏靈敏，容易在新興產業中搶先卡位。

生肖豬

屬豬的人在2026年走的是「穩穩賺、突然多」的路線，表面看起來沒什麼大動作，但實際上，過去幾年累積的資源、人情、投資，會在這一年陸續收到回報，如不動產租金增加、長期投資開始回收，甚至只是幫朋友一個忙，就意外變成長期合作或分紅來源，有種「躺著也有錢進帳」的感覺，貴人運特別明顯。

生肖蛇

屬蛇的朋友在2026年，被認為是「悶聲發財」的代表，過去幾年默默累積實力、資源或投資布局的人，這一年很可能突然看到成果。不論是在職場升遷、薪資調整，還是投資回報，屬蛇的人都容易在關鍵時刻做出正確判斷，再加上貴人適時出手，讓不少風險化險為夷，財運走勢相對穩健又漂亮。

