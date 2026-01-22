威力彩飆6.3億！3生肖財運旺 橫財說來就來

《搜狐網》運勢專欄分析，本月有3大生肖特別受到財神眷顧，橫財說來就來。（圖／東森新聞）





威力彩連槓25期，本期將於今（22）日晚間開獎，頭獎獎金上看6.3億！《搜狐網》運勢專欄分析，本月有3大生肖特別受到財神眷顧，橫財說來就來，財富與機會接連找上門。

生肖鼠

屬鼠的朋友本月財運表現亮眼，工作上受貴人相助，正職收入穩定增加，還有機會透過投資、兼職獲意外之財，提醒屬鼠者，只要保持冷靜，避免衝動投資，就能把財運牢牢抓在手中。

生肖牛

屬牛的人本月在職場表現突出，長期付出終於被看見，不但容易獲得主管肯定，合作與升遷機會也明顯增加。隨著事業發展，財運也跟著升溫，無論是加薪、獎金或投資收益，都有不錯表現。

生肖蛇

屬蛇的朋友本是靠「腦袋」賺錢，不論投資或合作，往往能一眼看準機會點，為自己帶來可觀收益。職場上易在團隊或夥伴中扮演關鍵角色，帶動整體成功，也為自己創造額外財富。不過專家也提醒，越是好運的時候越要保持理性，妥善規劃、避免貪心，才能讓這波財運走得更長久。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

投資有風險 請小心謹慎

