威力彩飆7.7億！命理師點名4生肖易中獎 曝求財秘訣

威力彩已連續26期頭獎落空，累積金額持續向上攀升，下期明（29）日開獎。累積獎金上看7.7億元，知名民俗專家廖大乙特別分享獨門的求財祕法，不論是買彩券還是參加尾牙摸彩都通用，並指出有4生肖運勢好轉，中大獎的機率提高。

民俗專家廖大乙曝獨門求財祕法

根據《自由時報》報導，廖大乙指出，民眾在購買彩券前，可以先準備一支紅色的筆，在手掌心端正地寫下一個「中」字，男性應寫在左手掌心，女性則寫在右手掌心，寫完後，對著掌心輕哈一口氣，並在心中集中精神默念「我一定中大獎」，象徵將財氣與大獎的機會「緊握在手」。衣著應避免穿著低沉的黑、白色系，改穿著紅色或金黃色系衣服，更能幫助催旺個人磁場，吸引財神爺的青睞。該秘訣對於公司尾牙摸彩同樣具有加持效果。

廖大乙再指出，今年適逢青龍年，五行屬木，木遇火則旺，祭拜土地公時，建議準備紅圓、紅龜粿、紅肉火龍果或蘋果等紅色供品，平時也可佩戴紅色飾品，又或者是在口袋放入裝有兩枚硬幣的紅包袋。

廖大乙提醒，對於去年受到犯太歲影響的蛇、豬、虎、猴等四個生肖來說，今年是「否極泰來」的關鍵時刻，去年的運勢或許較為低迷，但隨著節氣轉換，整體的能量正從谷底攀升，運勢將會大幅度好轉，中大獎的機率也隨之提高。

