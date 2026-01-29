威力彩飆7.7億！4星座受財神爺眷顧 財運爆棚

《搜狐網》命理專欄點名財運旺盛4星座，將受到財神爺眷顧，迎來充滿財富的日子。（示意圖／東森新聞）





威力彩連槓26期，今（29）日晚間開獎的「第115000009期」頭獎獎金飆上7.7億，《搜狐網》命理專欄點名財運旺盛4星座，將受到財神爺眷顧，迎來充滿財富的日子。

財運旺盛4星座

巨蟹座

巨蟹座對工作一絲不苟的態度，將會得到豐厚的回報，受財神爺眷顧，在職場上如魚得水，投資上也有望遇到絕佳機會，可能是一筆意外的獎金，或是一份利潤豐厚的新合作。

獅子座

獅子座天生的領導力，將得到淋漓盡致的展現，隨著事業上得到重大突破、努力和才華獲得充分的認可，有望迎來可觀的收入，新的合作夥伴和貴人也有機會出現，為財富之路添磚加瓦。

天秤座

天秤座在人際交往上的魅力將得到極致的發揮，甚至直接轉化為財富的增長，會遇到許多有價值的合作機會，無論是商業夥伴、客戶，或是朋友間的推薦，都可能成為拓展財源的絕佳管道，實現財富倍增。

摩羯座

摩羯座毅力穩健，將迎來辛勤耕耘後的豐碩收穫，工作上的一絲不苟、對細節的精益求精，將轉化為實質的經濟效益，也許是專案按時完成帶來的獎金，或是長期投資的穩定增值，堅持下去財富之神必會眷顧。

