威力彩飆8.7億！工程師曝「這買法」中獎率衝78.7％

財經中心／倪譽瑋報導

今（2）日威力彩頭獎上看8.7億元，怎麼買能提高中獎率？過去軟體工程師Roger曾拍片說明，以數學角度來看，「分散選號」買8注，第一區的號碼隨機挑、第二區1至8全包，能讓中獎機率提升至78.7％，但可能只中小獎。Roger強調，自己並非鼓勵大家買彩券，而是以計算來分析開獎可能性，長期來看，買彩券仍然是虧錢的機率較高。

威力彩開獎將至 工程師分析威力彩玩法

威力彩在2026年1月29日的頭獎未開出，連續27期摃龜，台彩預估下期（2月2日、第115000010期）銷售約3億元，頭獎上看8.7億元。如何買能讓中頭獎機率提升，成為熱門話題。

數年前Roger曾分享，威力彩的玩法為一注100元，投注人從第一區38個數字中選6個號碼、從第二區8個數字中選1個號碼。開獎時，第一區38個數字中隨機開出6個號碼、第二區8個數字開出1個，投注人第一區、第二區選的號碼完全都中，即可抱走頭獎。

威力彩包牌800怎麼買？Roger提出兩招

以數學角度來看買彩券策略，Roger說明，「第二區包牌」能提高中獎率，投注人買8注彩券，這8注中第一區的6個數字全固定，第二區8個數字（1至8）全買一遍，假設8注其中一組中頭獎，同時也會中7個二獎，但由於只能領一份二獎獎金，平均來說會少賺一些。

另一種策略則是「選號分散買8注」，Roger指出，第二區和上述一樣，但這次第一區的號碼也全部選一次（要分散在每一注中），讓兩區的號碼全被選中，可避免中二獎時和自己碰撞，能讓「至少中一個獎」的機率提高至約78.7％，雖然可能都只中小獎，但相當適合想要中獎的玩家。

