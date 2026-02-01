威力彩飆8.7億 3生肖運勢正旺！正財橫財一同爆發

威力彩連27槓，下一期明天（2日）開獎，頭獎獎金上看8.7億。（示意圖／東森新聞）





威力彩連27槓，下一期明天（2日）開獎，頭獎獎金上看8.7億！《搜狐網》運勢專欄指出，近期有3生肖財運明顯翻紅，不只正財穩定成長，連橫財也接連上門，荷包越來越厚，讓這3生肖「數錢數到手軟」。

生肖虎

屬虎者在這段時間財運如虹，工作表現亮眼，正職收入持續增加，努力換來實質回報外，橫財機會也不斷出現，像是投資獲利、額外收入或突如其來的機會等，尤其對市場變化特別敏感，眼光精準，容易抓住關鍵時機，再加上貴人助攻，目標更容易達成。

生肖蛇

屬蛇者財運走的是穩健路線，近期正財表現特別突出，工作受到肯定，有機會加薪、升職，或是副業收入增加。雖然橫財不像其他生肖來得猛烈，但偶爾仍會有小驚喜，例如投資或臨時突有額外收入。只要維持一貫踏實的作風，財富自然會慢慢累積。

生肖牛

屬牛者近期橫財運大爆發，不只正財衝高，偏財機會也接連出現。無論是參與投資、朋友創業合作，甚至是意外進帳，都有可能讓財富快速累積。這波好運持續時間長，讓屬牛的人財務狀況明顯改善。不過也提醒，賺錢之餘要做好規劃，才能讓好運真正留下來。

