威力彩飆9億！專家爆集資「少1動作」慘多扣20%稅金

生活中心／王妤倢報導



威力彩頭獎至今已連續28期摃龜，今（11）日晚間將再度迎來萬眾矚目的開獎時刻。台灣彩券公司預估，本期頭獎總獎金有望上看9億元。眼見財神爺再度降臨，不少民眾紛紛邀請同事、親友集資共同購買彩券，希望能一圓財富自由的夢想。不過法律專家提醒，若在集資購買時「未做1個關鍵動作」，萬一真的幸運中獎，億元級的獎金恐會因此面臨大縮水。

威力彩頭獎飆9億！集資「少1動作」億元獎金慘多扣20%稅金 專家揭3招自保

公益彩券只要中獎金額超過5000 元，政府就會在給付時直接扣取20%的中獎所得稅。（示意圖／民視新聞資料照）



中大獎想分錢給「沒出資」親友竟須申報贈與稅！

「社團法人中華民國金融與法稅制研究發展暨顧問協會」近日特別針對此現象發文宣導，指出中獎獎金在分派時，如果是按照原先約定的出資比例來分配資金，在法律上屬於各出資者「依約取得的合法權益」，本身並非贈與行為，因此依法可以免徵贈與稅。但是，如果中獎後想把錢分給「當初根本沒出資」的親友，且只要該年度累計的贈與總額超過了244萬元的免稅額度，就必須在贈與行為發生後的30日內，向國稅局申報最高可達20%的贈與稅。



此外，由於我國公益彩券只要單注中獎金額超過5000元，政府就會在給付時直接扣取20%的中獎所得稅。因此，若集資者在分錢時，手上沒有任何白紙黑字的鐵證能向國稅局證明這筆錢是「集資」所得，該筆資金的流動就極容易被認定為是無償贈與，導致最後必須被迫面對「20%中獎所得稅＋20%贈與稅」的雙重剝皮，平白讓財富大打折扣。

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法律專家提醒，集資買彩券必須留下佐證資料，以防範日後被國稅局誤認為是無償贈與。（示意圖／民視新聞資料照）





專家急喊集資買彩券前「用LINE做1事」：免繳贈與稅

對此，法律專家提醒，由於集資買彩券在法規上屬於民眾經常性的正當經濟活動，因此民眾在投注前「無須」特地向國稅局事先報備，但為了防範日後被國稅局誤認為是無償贈與，事後的佐證資料就顯得至關重要。



1.投注前建立紀錄：用紙本或LINE等通訊軟體留下紀錄，包含參與者姓名、每人出資金額、購買日期及投注地點。



2.拍照存證：買完彩券後，將彩券與出資明細（銀行轉帳紀錄）拍照傳給所有出資者。



3.留存備查：萬一國稅局找上門（例如因為大額資金流動而查核）時，拿出這些證據，就能證明這是集資行為，而非無償贈與。

原文出處：威力彩頭獎飆9億！集資「少1動作」億元獎金慘多扣20%稅金 專家揭3招自保

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