威力彩飆9.6億！「800元包牌」最多人買 他砸6萬拚致富

生活中心／賴俊佑報導

威力彩頭獎9.6億，有民眾獨自花6萬包牌拚致富。(圖／記者賴俊佑攝影）

威力彩連槓28期，本週四(2/5)再開獎頭獎上看9.6億，彩券行透露今(3)日購買彩券人潮翻2倍以上，亦有不少中小企業包牌當尾牙獎項，更有民眾獨自花6萬元包牌拚致富。

士林夜市知名「飛來發彩券行」店長黃偉祺向《三立新聞網》記者表示，今日是土地公尾牙，不少人吃刈包、拜土地公求財運後來買彩券試手氣，平常買200元彩券的熟客，今日都買到600元、800元左右，其中「800元包牌套餐」是最多民眾買的，有一組配1~8特別號、八組配1~8特別號等多種玩法。

另外，近期是尾牙旺季，不少中小企業包牌當尾牙獎項，也有銀行員集資買十組全餐5600元，更有民眾獨自花6萬元包牌拚致富，威力彩買氣也帶動刮刮樂買氣，2000元的刮刮樂已賣出好幾本，單店業績已翻4倍以上。

