威力彩飆9.7億！工程師揭「28組包牌買法」：100%中獎率





威力彩頭獎連續槓龜，今（5）日頭獎上看9.7億元，軟體工程師Roger曾透過數學計算，發現只要購買特定的「28組號碼」就能達成100％中獎率。

工程師研究威力彩機率

Roger表示，威力彩由第一區38選6、第二區8選1組成，總中獎機率約為11.78％，平均每8.5注會中獎一次，為了找出「保證中獎」的最少注數，他研究普獎（兩區各對中1碼）與九獎（第一區對中3碼）的中獎規則，發現若要保證中普獎，最簡單的方式是把第一區號碼分6組，再把這6組配上每一個第二區號碼買下，也就是購買48注就能達成。

100％中獎最佳買法

Roger接著結合九獎的中獎條件，將必定中獎的注數降低至28注，指出這28注的配置方式，是將第二區的8個數字分為兩組，其中4個第二區數字各搭配3注第一區號碼，覆蓋18個數字；另外4個第二區數字則各搭配4注，覆蓋剩餘的20個數字，將有100％的機率中得100元以上獎項，99％的機率對中200元以上。

購買建議與提醒

Roger建議，若欲採用此法，應先將兩區數字進行「洗亂（隨機排序）」，且投注時須使用同一次洗亂的結果，才能保有100％的中獎機率。Roger也特別提醒，這套組合雖能確保小獎入袋並降低「槓龜」機率，但其本質是重新分配獎金分佈，整體的期望值與中頭獎的機率並未改變。

