威力彩飆9.7億！28億得主1決定中大獎…台彩董座招了私下1買法

威力彩今（5日）晚間將再度開出獎號，頭獎上看9.7億元。台灣彩券董事長黃志宜也提醒民眾別錯過機會，他分享過往案例指出，曾有一名抱回28.7億元頭獎的幸運兒，差點就與大獎擦肩而過。當時夫妻倆到台北士林夜市逛街，原本沒有打算購買彩券，直到先生買了之後順口問太太要不要一起試試，沒想到正是太太買下的那張，最後幸運奪得頭獎。





威力彩今（5日）晚間將再度開出獎號，頭獎上看9.7億元。（圖／民視資料照）

根據《今日新聞》報導，由於億元以上頭獎得主通常會由台彩高層親自接待，曾任總經理逾10年的黃志宜，至今已會面491位億元得主。此次頭獎累積至9.7億元，若由單注抱走，將是第5屆以來第3高金額，黃志宜透露自己也加碼投注，以800元採「第二區包牌」方式試手氣，同時再度提起那對新北夫妻的故事，先生電選兩注後，本來太太沒有要買，轉頭鼓勵太太也買一張比運氣，沒想到這一決定太太一注就開出28.7億元，兩人得知喜訊後一度緊張失眠，直到領獎才真正放下心中大石。





台灣彩券董事長黃志宜分享過往案例指出，曾有一名抱回28.7億元頭獎的幸運兒，差點就與大獎擦肩而過。（圖／民視資料照）





他還回憶另一案例，曾接待一名首次購買大樂透就抱回億元頭獎的民眾，該得主原本無意購買，只是騎車載姐姐外出時，被一句「都來了就買一張吧」打動，才臨時買下彩券，最終意外中獎。黃志宜藉此再次呼籲，民眾若經過投注站，不妨隨手試試運氣。此外，他也透露個人投注習慣，周一晚間威力彩截止後就立刻購買下一期彩券，因先前買大樂透與今彩539中得700元，便自掏腰包再加100元向投注站老闆指定第二區包牌、第一區電選。他分享，看到上期貳獎有多人中獎，也期待自己能中大獎，甚至打趣表示若真的抱走頭獎，會挑總經理休假時去領獎，不讓對方知道。

※《民視新聞網》提醒您，投注需有節制，建議您可遵循以下指引，讓彩券投注回歸娛樂本質：訂定投注預算，並按預算進行投注。

僅以自己所能負擔的金額進行投注。

不會為了投注而進行借貸或非法行為。

不要只顧投注而忽略其他自身或與親友的休閒活動。

為投注設定停損點，未中獎後不會因求回本而繼續進行投注。









