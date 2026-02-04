威力彩飆9.7億！4生肖易中獎 命理師「5大旺財法」最佳財位、顏色曝

生活中心／賴俊佑報導

命理老師楊登嵙分享「五大旺財中獎法」。(圖／記者賴俊佑攝影）

威力彩連槓28期，本週四(2/5)再開獎頭獎上看9.7億！命理老師楊登嵙分享「五大旺財中獎法」，這期最佳財位方在北方、東北方，並提醒「4生肖」財運最佳，別錯失當富翁的機會。

楊登嵙五大旺財中獎方法:

1.這期財運最好的生肖是虎、兔、馬、狗，這幾個生肖可千萬不要錯失當9.7億富翁的機會！

2.中大獎的妙招是不同日期有不同方向，財神爺就在那裡等您！不管您是在家裡或飯店，以您所居住的位置為中心點，依照以下方位去彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂，這期「財神方」是在北、東北方，例如：住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往北、東北方的彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂。例如：住在家裡，就以家裡為中心點，往北、東北方的彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂。

3.彩劵行坐向向北及東北財運較旺，容易開出大獎。

4.這期幸運色是黃色、米黃色、咖啡色、棕色及白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色、玫瑰金色等，穿著這土、金色系服飾去彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂，財運更旺。

5.鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；第二，耳朵拉一拉；「有沒有福氣看耳朵就知道」，平時上下拉一拉可增加福氣。平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用，或許財神爺要把9.7億給您，可別將獎金錯過，拱手讓人了！

