威力彩「上看13.5億」今晚開獎 3招提升中獎偏財運

下一期威力彩就在今（12日）晚間開獎，連槓30期頭獎上看13.5億，許多彩迷紛紛希望自己能夠一注獨得，從此財富自由。對此命理專家王老師就分享3招提升偏財運的小方法，「希望下個億萬富翁就是你」。

王老師3招提升偏財運小方法

1.用吉利的錢買彩券

發票中獎的小錢、尾牙中獎的紅包，象徵好運的延伸，幫你滾出大獎

2.捐零錢做公益

在前往彩券行的路上，可以先去超商的「公益零錢箱」捐零錢，象徵先捨後得。

3.找生肖好運貴人

一個人買彩券的氣場不夠，可以找朋友一起買。

王老師也強調，買彩券要保持著做公益的心態，「希望下個億萬富翁就是你」。

王老師的生肖好運貴人對照表

鼠、豬

貴人：猴、雞

牛、龍、羊、狗

貴人：蛇、馬

虎、兔

貴人：鼠、豬

蛇、馬

貴人：虎、兔

猴、雞

貴人：牛、龍、羊、狗

