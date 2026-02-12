威力彩「上看13.5億」今晚開獎 3招提升中獎偏財運
下一期威力彩就在今（12日）晚間開獎，連槓30期頭獎上看13.5億，許多彩迷紛紛希望自己能夠一注獨得，從此財富自由。對此命理專家王老師就分享3招提升偏財運的小方法，「希望下個億萬富翁就是你」。
王老師3招提升偏財運小方法
1.用吉利的錢買彩券
發票中獎的小錢、尾牙中獎的紅包，象徵好運的延伸，幫你滾出大獎
2.捐零錢做公益
在前往彩券行的路上，可以先去超商的「公益零錢箱」捐零錢，象徵先捨後得。
3.找生肖好運貴人
一個人買彩券的氣場不夠，可以找朋友一起買。
王老師也強調，買彩券要保持著做公益的心態，「希望下個億萬富翁就是你」。
王老師的生肖好運貴人對照表
鼠、豬
貴人：猴、雞
牛、龍、羊、狗
貴人：蛇、馬
虎、兔
貴人：鼠、豬
蛇、馬
貴人：虎、兔
猴、雞
貴人：牛、龍、羊、狗
東森新聞關心您
民俗說法，僅供參考
