威力彩「頭獎衝8.7億」 100％必中「28注包牌法」曝光！

生活中心／江姿儀報導



農曆新年即將到來，許多民眾趁著年節氣氛買樂透，期待一舉翻身實現「財富自由」，而威力彩1月29日（上週四）頭獎再度摃龜，今（2日）星期一晚間又迎來新的一期，頭獎上看8.7億元。網路上流傳各種增加中獎機率的買法，其中軟體工程師出身的知名網紅「Roger」曾以數學專業研究出「必中包牌法」，只要按照列出的28組號碼投注，保證100％中獎，將槓龜機率降到0％。





威力彩連27槓「頭獎衝8.7億」！工程師授「2800元包牌」不槓龜：100％必中

威力彩1月29日開獎再摃龜，已連摃27期，今（2日）晚間頭獎上看8.7億元。（示意圖／民視新聞資料照）

威力彩連槓龜27期 頭獎衝上8.7億！

春節即將來臨，又遇上威力彩連摃27期，頭獎累積金額衝上8.7億元，帶動買氣大增，不少民眾前往彩券行試試手氣，希望幸運抱回大獎「一夜致富」。對此，工程師Roger曾拍片親授「必中包牌法」，還為此架設 網站 幫助民眾選號，保證中獎機率100％，就算與頭獎無緣，最低也能中「普獎（第一區與第二區各中1個號碼）」或「玖獎（第一區中3個號碼且第二區沒中）」，絕不槓龜。

廣告 廣告





威力彩連27槓「頭獎衝8.7億」！工程師授「2800元包牌」不槓龜：100％必中

工程師Roger分享28注包牌法，首先在第二區選出4個號碼，分別各買3注，會覆蓋18個第一區號碼。（圖／翻攝自「軟體工程師Roger」YouTube）





工程師發明28注包牌法 「100％必中」不槓龜！

Roger指出，威力彩投注方式，中獎機率為11.78％，每買8.5注才能中一次獎。因此他分析，投注前要將2區號碼洗亂，別按照順序排列，先於第二區（01～08）選出4個號碼，分別各買3注，這12組會覆蓋18個第一區號碼；再將剛未選中第二區剩下的4個號碼，各買4注形成16注，可包含第一區剩餘的20個號碼，共28組號碼就能涵蓋所有可能開獎結果。只要按照這28組號碼去投注，花2800元包牌，至少會中普獎或玖獎，不再血本無歸。Roger特別提醒，買彩券的期望值通常為負數，「28注包牌法」僅是提升中獎機率的選號策略，實際中頭獎機率與報酬期望仍未改變；不能保證中頭獎，此法旨在提高小奬中獎機率，讓「槓龜」可能歸零。

威力彩連27槓「頭獎衝8.7億」！工程師授「2800元包牌」不槓龜：100％必中

28注包牌法第二步驟，將剛未選中第二區剩下的4個號碼，各買4注，可包含第一區剩餘的20個號碼。（圖／翻攝自「軟體工程師Roger」YouTube）









原文出處：威力彩連27槓「頭獎衝8.7億」！工程師授「2800元包牌」不槓龜：100％必中

更多民視新聞報導

買樂透、尾牙摸彩快看！專家授「中獎秘訣」：4生肖更易中

尾牙「必中祕法」曝光 紅包「放1物」財運再升級！

2026赤馬年國運籤出爐 命理師揭「1時段」台灣不平靜！

