威力彩「1包牌買法」中獎率更高！曾有人抱走15億 數學老師也認證

財經中心／朱祖儀報導

威力彩頭獎連續29期槓龜，今（9）晚頭獎上看11.5億元，不少人期望成為億萬富翁，紛紛跑到彩券行試手氣，還有人會用「包牌方式」，希望能美夢成真。而過去真的有幸運兒透過「5600元包牌法」，順利抱走15.89億元。知名數學老師李祥也曾算過，發現5600元的包牌法中獎機率確實比較高。

李祥先前曾在YouTube頻道指出，威力彩玩法為第一區「38個號碼選6」、第二區「8個號碼選1」，中獎組合數超過2200萬種，單注中頭獎的機率只有2000萬分之一，相當困難。

若想使用包牌方式中獎分為2種，常見的是800元包牌法，第一區固定號碼、第二區包牌，中獎機率為250萬分之一；5600元包牌法中獎機率則更高，是採第一區38個號碼分為7組買齊，再搭配第二區包牌的方式，需花費5600元，中獎機率為33萬分之一。

事實上，台彩先前就有包牌者中獎的紀錄，2020年7月27日威力彩頭獎31.24億，共2注中獎，其中一注落在台北市大安區，當時中獎者就是採「第一區包牌7碼、第二區全包」方式中獎，花5600元順利抱走15.89億元，相當幸運。

