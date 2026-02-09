威力彩「AI 選號」比較準？台彩總經理曝實測結果

生活中心／楊佩怡報導

財神爺還在迷路中？威力彩已連續29期槓龜，下期頭獎累積高達11.5億元，預計將於今（9）日晚間8時30分開獎，吸引不少民眾瘋買，期盼能成為下一位受財神眷顧的億萬富翁。選號也是一門大學問，不少人以生日、幸運數字、當天日期等，做為選號的基準，如今在這科技發達的時代，也有不少人交給AI做抉擇。對此，台彩總經理謝志宏表示，透過AI進行實測，他發現威力彩選號的隨機性，就連AI都很難攻破。

威力彩衝11.5億「AI 選號」比較準？台彩總經理「實測2方法」中獎率曝光

台彩總經理指出，「包牌」中獎機率會提高。（示意圖／民視新聞資料照）





儀式感帶動買氣，包牌是提高機率關鍵

台彩總經理謝志宏日前在 《白話財經》 Podcast節目上表示，謝志宏觀察到，過年買彩券已成為台灣人的「儀式感」，許多北漂族回鄉後會與家人合資包牌。針對民眾最關心的「如何中獎」，謝總經理大方分享數據：大樂透若採「7連碰」（包7個號碼，共350元），中獎機率可從1400萬分之一提升至約200萬分之一；若是「8連碰」（1400元），機率更可提高至50萬分之一。





台彩總經理表強調AI選號只是「增加趣味性」，彩券的本質仍是「隨機性」。（示意圖／翻攝畫面）





年輕人瘋「AI選號」 總經理實測結果出爐

除了包牌策略外，謝志宏表示現在年輕人買彩券有一種新流行的玩法，那就是「凡事問 AI」。他觀察到許多年輕同仁在購買刮刮樂或威力彩時，會參考 AI 給出的建議，甚至引發不同 AI 模型之間的「PK 大戰」。對此，謝志宏也親自做了兩項測試： 測試刮刮樂中獎率：他將刮刮樂拍下來上傳給 AI，詢問哪一張會中獎。AI 展現了強大的資料檢索能力，能精確說出該款刮刮樂的發行背景與履歷，但最終還是會給出「隨機中獎」的免責聲明。 測試威力彩預測：謝志宏請 AI 利用「數學邏輯」（如平均分佈、大小數分佈、奇偶數機率）選出號碼。雖然 AI 講得頭頭是道，但謝志宏連續測試兩次均未中獎，藉此強調彩券的本質仍是「隨機性」。



AI分析僅供趣味 開獎嚴謹難預測

最後，謝志宏認為，雖然 AI 可以提供包含命盤分析、財運預測或幸運數字的服務，但這些都只是「增加趣味性」的手段。他提醒民眾，彩券開獎過程包含嚴謹的實體稱重與隨機抽球，AI 的數學邏輯在絕對隨機的物理開獎面前，仍無法精準預測。

原文出處：威力彩衝11.5億「AI 選號」比較準？台彩總經理「實測2方法」中獎率曝光

