威力彩11.5億今晚開獎！命理師曝4生肖偏財運爆棚

威力彩頭獎連續29期未開出，今日2月9日晚間開獎的頭獎金額累積至11.5億元，再度掀起全台購彩熱潮。隨著獎金不斷攀升，各界命理專家紛紛提供開運建議，為民眾指點迷津。

清水孟國際塔羅小孟老師指出，生肖屬豬的民眾偏財運極旺，建議前往傳統市場、超市或蔬果店附近的投注站下注，並佩戴黃水晶或茶晶飾品強化金錢能量。屬羊者可選擇靠近水源的投注站，如港口、魚市場或飲料店旁，搭配黑曜石或藍寶石飾品。屬狗者適合前往高樓附近或通風良好的地點，如咖啡廳、露天市集或捷運站，佩戴紫水晶或黃水晶可增強財運。屬蛇者則建議選擇熱鬧人流旺盛的投注站，如燒烤店、夜市附近，配戴紅瑪瑙或石榴石飾品。

民俗專家楊登嵙老師則認為，生肖虎、兔、馬、狗在本期財運較旺。他建議民眾以居住地為中心，往北方或東北方向的彩券行購買。開獎當天穿著黃色、米色、咖啡色、棕色，以及金色、銀色、白色等土金色系服裝，有助提升運氣。

命理師姚本軍分析，在丙午年前，生肖虎受天福星照拂，容易獲得他人提供的資源與機會。生肖馬則呈現天降財星格局，容易遇到意外收入。生肖鼠雖非爆發型財運，但能在財務選擇上做出最有利決定。生肖猴的財運多來自外地，離開熟悉環境反而更容易遇到機會。

長期研究易經與奇門遁甲的王昆山老師提出不同觀點，他認為真正影響結果的關鍵在於當日的時間節奏與方位選擇。王老師表示，2月9日為甲寅日，財氣流動明顯，建議民眾根據易經八命格選擇合適的穿搭與行動時段。例如離命者可穿綠色系衣物，攜帶綠茶；坎命者適合淺藍色系，攜帶礦泉水；艮命者選擇咖啡色系，隨身攜帶巧克力或咖啡。

關於購買時段，小孟老師建議把握11點至15點及17點至19點兩個黃金時段，並指出射手座、巨蟹座、牡羊座、雙魚座在這段期間偏財運特別旺盛。

各界專家提醒，民俗說法僅供參考，民眾應理性購彩、量力而為，將彩券視為生活娛樂選項，而非財務翻身的唯一解法。隨著今晚開獎時刻逼近，究竟幸運兒會是誰，全台民眾都在拭目以待。

