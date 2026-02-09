威力彩11.5億今晚開獎！「4生肖」運氣旺翻 財神爺方位曝光

生活中心／朱祖儀報導

台彩威力彩頭獎連槓29期，今（9）晚頭獎上看11.5億元，許多民眾紛紛到彩券行試手氣，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙分享，有4個生肖特別好運，可嘗試開運方法，別錯過抱走大獎的機會。

楊登嵙指出，這期財運最好的生肖是虎、馬、狗、豬，且中大獎的妙招有不同日期和方向，這期財神方位在南、東北方，建議以自身居住的位置為中心點，依照這方位去彩劵行購買彩劵，例如：住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往南、東北方的彩劵行購買，「彩劵行坐向向南及東北財運較旺，容易開出大獎。」

廣告 廣告

楊登嵙也說，這期幸運色是藍色、黑色及綠色、蘋果綠色、橄欖綠色、墨綠色等，穿著這土、金色系服飾去彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂，財運更旺。

另外，楊登嵙表示，鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；第二，耳朵拉一拉；「有沒有福氣看耳朵就知道」，平時上下拉一拉可增加福氣。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

更多三立新聞網報導

贏過上市公司！宜蘭最狂尾牙「老闆加碼1000萬」 安慰獎1.5萬拿到手軟

搭高鐵「座椅轉90度」面向窗外！16萬人看傻眼 官方發聲了

機車族領錢啦！符合資格「最多3萬6200元入袋」 申請方式一次看

刮刮樂沒中獎別丟！「1隱藏玩法」曝光 他爽拿回1.5萬元

