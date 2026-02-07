威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺

威力彩頭獎連槓29期，獎金上看11.5億元。（示意圖／東森新聞）





威力彩第115000011期於5日開獎，頭獎再度從缺，已連續29期未開出，獎金累積到11.5億元，而二獎則開出一注獨得，抱走高達1428萬元。對此，民俗專家楊登嵙點名，近期有4個生肖受到財神爺特別關照，搭配正確的「財神方位」，有機會替自己帶來意外驚喜。

威力彩頭獎上看11.5億 4生肖財運旺

威力彩5日開獎結果出爐，二獎由高雄的民眾開出一注獨得，幸運得主抱走1428萬元，距離頭獎僅差一個號碼。中獎彩券開在高雄市新興區八德一路的「熊發財彩券行」。針對近期的偏財運勢，楊登嵙點名「虎、兔、馬、狗」4大生肖，在這段時間容易遇到財運機會，若有想嘗試手氣的民眾，可把握時機。

楊登嵙也提醒，除了生肖運勢外，購買地點的方向選擇同樣重要，建議彩迷可作為投注時的參考。近期財神方位在「北方與東北方」，民眾可依居住地為中心，前往這兩個方向的彩券行購買彩券。

穿著搭配「土、金色」添好運

此外，楊登嵙表示開獎當天的穿搭也能影響運氣，民眾可選擇黃色、米色、咖啡色、棕色，以及金色、銀色、香檳金、古銅金、玫瑰金與白色，建議多運用「土色、金色系」穿搭，象徵穩定聚財，為自己添好運。

民俗專家楊登嵙日前也在臉書分享「2026年最強五路財神符桌布」，這張財神符由楊登嵙老師親自開光製作，並獲得中國嗣漢道教天師府認證。他表示，民眾只要將財神符設為手機或電腦桌布，象徵財神常伴身邊，有助於護持整體財運。

