威力彩11.5億是你？聚財位「6大禁忌」曝光 專家警告：擺錯恐漏財

實習記者藍子瑄／台北報導

威力彩頭獎累積上看11.5億元，不少民眾期待幸運之神降臨。命理專家楊登嵙提醒，想要把財留住，居家風水不能忽略。隨著新一年磁場轉換，地運、宅運也跟著改變，就算有財運，若擺設不當，也可能悄悄流失。

客廳聚財位 守財比招財更重要

客廳斜對角的L形角落，被視為聚財位，適合擺放財神爺、彌勒佛、水晶球、水晶洞或錢母。不過楊登嵙也提醒，該位置有六大禁忌，包括不可開門、不可為走道、不可放震動器材、干擾磁場電器、會蒸發的物品或垃圾，否則恐出現「漏財」狀況。

2026火馬年 開運吉獸首選「馬與貔貅」

2026年為丙午年、火馬年，馬象徵行動力、突破與成功，也有「馬到成功」之意。今年開運招財吉獸為馬與貔貅，可擺設於大門內外、朝向門外，有助招財、事業穩定。

2026年為火馬年，楊登嵙建議擺放馬與貔貅，助招財與事業運。（圖／楊登嵙提供）

東方財帛位 主財運、投資與業績

東方為「財帛星」所在，主掌財運與投資獲利，特別適合公司負責人、業務人員或有股票、基金、不動產投資需求的民眾。可在此方位擺放流水盆、聚寶盆或水晶洞，有助提升業績、廣開財源。

北方驛馬位 掌異動、升遷與搬遷

北方為「驛馬星」，與升遷、調動、搬家相關。若對目前職位不滿意，或希望跨縣市調動卻遲遲無法如願，可在此方位擺放金屬或陶瓷製的馬，馬須呈站立或奔跑姿態，且馬頭朝向門口，象徵「動中有成」。

東南官祿位 助升官發財、喜慶運

楊登嵙指出，東南方為「官祿星」，象徵仕途、升遷與事業發展。可在此處擺放五帝錢或木雕馬，同樣要注意馬不可趴臥、馬頭需朝外，否則象徵「跑不出去」，影響運勢。

客廳整潔度 影響人際與財運

楊登嵙也強調，客廳是家庭對外溝通的核心空間，整潔與否不僅影響居住舒適度，也象徵主人的待客之道。保持客廳乾淨、物品損壞即時修復，有助凝聚家人向心力，也能提升財運與人緣。

