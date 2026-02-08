威力彩11.5億等你拿！「4生肖、4星座」偏財運超猛 1方位買彩券最旺

生活中心／朱祖儀報導

威力彩已經連續29槓，明（9）日頭獎上看11.5億元。命理專家小孟老師就點名，4生肖及4星座偏財運極佳，這些人「命中有福報」，若照著好運方法，很有可能中大獎。

TOP4 蛇

建議屬蛇者在購買威力彩前，可前往熱鬧、人流旺盛的投注站，如燒烤店、火鍋店、熱炒店或夜市附近下注，以提升財氣。此外，佩戴紅瑪瑙或石榴石飾品，也能強化偏財磁場，幫助屬蛇的人在當日獲得幸運之財。

TOP3 狗

屬狗者偏財運極旺盛，可前往高樓附近、風口處或通風良好的投注站，如咖啡廳、露天市集、機場或捷運站附近下注。此外，佩戴紫水晶或黃水晶飾品，也能增強財運磁場，助屬狗的人迎來意外之財。

TOP2 羊

屬羊者偏財運極旺盛，可前往靠近水源的投注站，如港口、魚市場、水族館或飲料店旁的投注站下注，以提升財運。此外，佩戴黑曜石或藍寶石飾品，也能進一步增強財氣磁場，幫助屬羊的人在當日獲得意外之財。

TOP1 豬

屬豬者偏財運極旺盛，可前往傳統市場、超市、雜糧行或蔬果店附近的投注站下注，以強化財氣。此外，佩戴黃水晶或茶晶飾品，也能進一步提升金錢能量，幫助屬豬的人在當日捕捉財富機遇。

另外，小孟老師指出，財運旺的星座是射手座、巨蟹座、牡羊座、雙魚座，並推薦好運時段在中午11時至下午15時或下午17時至晚間19時，財神方位則是東北方，想購買威力彩試手氣的民眾可以參考看看。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

