威力彩11.5億「想中獎的注意」！專家揭6禁忌示警了

生活中心／周孟漢報導



威力彩已經連續29期槓龜，下期頭獎累積高達11.5億元，預計將於9日開獎，眼看獎金越積越高，彩券行買氣也大幅增加，民眾們紛紛期待自己成為下一個幸運兒。不過，民眾們開心買彩券的同時，也千萬別忘記要注意「禁忌問題」，命理專家楊登嵙特別列出了家中財位的「6大禁忌」，提醒國人注意漏財。









威力彩衝11.5億「想中獎看過來」！專家揭財位「6大禁忌」示警：做錯就漏財

威力彩頭獎累積高達11.5億元。（圖／民視新聞網資料照）





客廳「L形角落」是關鍵！命理師警告聚財位6大禁忌

根據《三立新聞網》報導，楊登嵙指出，客廳大門進來的斜對角「L形角落」就是關鍵的聚財位，適合擺放錢母、財神爺、水晶洞、彌勒佛、水晶球等招財物，但他嚴肅提醒，該方位有「六大禁忌」絕對不能踩，包括「不可開門」、「不可作為走道」，也嚴禁「放置垃圾」、「震動器材」、「干擾磁場的電器」或會「蒸發的物品」，否則非但不能聚財，反而會導致「漏財」危機。

廣告 廣告

威力彩衝11.5億「想中獎看過來」！專家揭財位「6大禁忌」示警：做錯就漏財

楊登嵙列出家中財位6大禁忌。（圖／民視新聞網資料照）





2026火馬年開運法！馬頭朝向是成功關鍵

邁入2026丙午年、火馬年，馬象徵行動力與突破、成功，楊登嵙透露，今年最適合的開運吉獸就是「馬」與「貔貅」，建議若想求職升遷或需跨縣市調動的民眾，可在家中「北方（驛馬星）」擺放站立或奔跑姿態的金屬或陶瓷製馬雕像，並將馬頭朝向門口象徵「動中有成」。





求官位看東南方 求投資看東方

此外，代表官運的「東南方（官祿星）」也可擺放五帝錢或木雕馬，但切記馬不可趴臥且頭部須朝外，否則象徵「事業跑不出去」，反而困守原地。針對想求偏財、增加投資獲利的民眾，楊登嵙則點名「東方（財帛星）」是關鍵方位。此處特別適合公司負責人或有操作股票、基金、不動產的民眾，可在此處擺放流水盆、水晶洞或聚寶盆來提升業績、廣開財源。





威力彩衝11.5億「想中獎看過來」！專家揭財位「6大禁忌」示警：做錯就漏財

代表官運的「東南方（官祿星）」也可擺放五帝錢或木雕馬。（圖／民視新聞網資料照）





燈泡壞了快換！客廳整潔度決定財運人緣

最後，楊登嵙強調，「客廳」是家庭的核心，首要條件就是「保持整潔」，必須保持整潔不堆放雜物，除了影響居住舒適度外，也代表主人的待客之道，他提醒民眾，若客廳的牆壁或地板若有裂痕、燈泡閃爍損壞，必須立刻修繕，不僅能凝聚家人向心力，更是提升財運與人緣的基本大法。





威力彩衝11.5億「想中獎看過來」！專家揭財位「6大禁忌」示警：做錯就漏財

若客廳的牆壁或地板若有裂痕、燈泡閃爍損壞，必須立刻修繕。（示意圖，與本新聞無關／AI生成）





《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：威力彩衝11.5億「想中獎看過來」！專家揭財位「6大禁忌」示警：做錯就漏財

更多民視新聞報導

才被道士點名「看到不尋常的光」！彩券行秒中5.3億頭獎

竹北吊車大王花228萬買刮刮樂！他慘賠曝真實金額

終結連9槓！威力彩頭獎5.3億元「一注獨得」 獎落這縣市

