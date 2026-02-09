威力彩11.5億！財神爺「白天到黑夜」狂敲彩券行門…不支倒地 網笑翻

記者羅欣怡／新竹報導

台彩威力彩頭獎連槓29期，今（9日）晚頭獎上看11.5億元，買氣強強滾。新竹市東區一間彩券行，有網友直擊「財神爺」在門口狂敲門，看起來想要突破鐵捲門的模樣，吸引上萬網友熱議，沒想到敲了整天的財神爺不但到晚上都進不了門，還直接「累倒」在門口，笑翻網友。

天氣冷颼颼，但絕對撼動不了想進門的財神爺的心！網友昨（8日）在threads上分享，新竹市建中路上的彩券行，有個「財神爺氣球」不斷隨著風勢往店門口前後擺動，舉起的雙手不斷拍打著鐵捲門，就像是在敲門催促店家開門「讓我進去」，網友直呼「誰家的彩券行還不趕快來開門，財神爺已經在敲門了！」

財神爺在門口白天敲到黑夜，最終不支倒地。（圖／Threads @Amelie Wu授權）

由於昨日是假日，彩券行沒有營業，所以這尊「財神爺」就在門口敲了一整天的門，沒想到晚間10點多，有網友經過時，剛好目擊財神爺敲了兩下後，仰躺倒地，就是這麼剛好，就像是電影一般累攤倒地。

兩段畫面曝光後，吸引10萬網友按讚留言「財神爺：快開門啊 寒流來了快冷死了 我撐不住了」、「敲整天也是會累的」、「都要開頭獎了，還不開門」、「我家的門永遠為財神爺敞開」、「晚上會不會這家開頭彩，財神爺猛敲門！」

