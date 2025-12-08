威力彩12/8開獎 中獎號碼20:30開獎直播看這篇

威力彩第114098期即將開獎，威力彩在每周一、每周四的晚上8時30分固定開獎，民眾可以在三立全民i彩券上收看開獎直播，或可點進台灣彩券官網確認各期獎號與開獎結果。

威力彩玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？

威力彩玩法很簡單，威力彩的選號分為兩區，第一選區是從1～38中選出六個號碼，第二選區是從1～8選出一個號碼投注。每晚8時即停止受理投注，固定每周一、四開獎，並於同日晚上8時30分開出當期獎號。一注100元。（註：第一區六個號碼+第二區一個號碼所形成的一組選號稱為一注）

廣告 廣告

有三種投注方式：畫記選號、口頭投注、智慧型手機電子選號單（QR Code）投注。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。

開獎時會隨機開出總共七個號碼，為六個號碼加一個「特別號」，這組號碼就是威力彩的「獎號」，號碼順序並沒有限制。若七個號碼裡，第一區對中任三個獎號，或者第一區對中任一個獎號且第二區對中獎號，就算中獎；要是第一區六個號碼全中，且第二區也對中獎號，便是中了頭獎。

威力彩。（中央社資料照）

威力彩獎金有多少？如何分配？

威力彩總獎金為當期全部的投注金額乘以0.55，而參獎之後的獎項為固定金額，分別固定為150,000元、20,000元、4,000元、800元、400元及200元，玖獎及普獎每注獎金固定為100元。

扣掉這些固定獎金後，剩下的會依照比例分配給頭獎89%、貳獎11%，頭獎的保底金額為2億元。如果一直沒有人中獎，就會列入下一期的獎金，為「累積獎金」。此外，威力彩還有所謂的「分配機制」，若是頭獎、貳獎有多位得主，獎金會平均分配給每一位中獎者。

威力彩怎麼兌獎？有期限嗎？

開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。

5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。

台灣彩券推出哪些彩券？

台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：

威力彩

大樂透

今彩539

39樂合彩

49樂合彩

3星彩

4星彩

BINGO BINGO 賓果賓果

（圖取自台彩網站）

運動彩券是什麼？怎麼玩？

運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，

看更多相關新聞 發票中「頭獎」金額僅500元 苦主見真相怒罵1小時：老闆很過分 因為怕老婆反成富翁 人夫擔心妻生氣「一吞忍」竟爽中樂透頭獎 泰正妹來台幸運刮中200萬頭獎「火速換現金」 激推西門町彩券攤

Yahoo奇摩新聞提醒您：

未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。