威力彩13.5億今晚開獎！專家曝4生肖偏財最旺 中獎秘招看這
威力彩頭獎連續30期無人中獎，今日晚間8時30分將再度開獎，頭獎上看13.5億元，若一注獨得將成為第五屆第三高獎金。同時，大樂透春節加碼活動今日起跑，將連續開獎20天至3月3日，加開480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，總加碼金額達12億元。今彩539也首度納入春節加碼，頭獎獎金從800萬元提高至1000萬元。
易經財經專家陶文分析，今日農曆12月25日為「丁巳日」，財源吉星氣勢明顯。生肖屬猴者正逢六合吉日，財祿星加持；屬雞者有將星與偏財祿神照拂，最適合與家人合資投注；屬馬者為祿神星代表，建議穿著黃色或金黃色衣物，隨身攜帶金飾前往投注；屬牛者具有收財入庫能量，隨身攜帶空紅包袋可增加財運。
投注時機方面，陶文指出3大吉時：上午9時至11時為雙合財祿時，最佳方位在東南、正南和西南方；下午1時至3時為六合財祿時，最佳方位在正西、西北和正北方；下午5時至7時為三合將星文昌時，適合下班後投注，最佳方位在正北、東北和正東方。幸運顏色為紅色、紫色、金黃色。
購買彩券後，陶文建議將彩券放入內含13粒白米的紅包袋，象徵納取13億財金，並置於屋宅或房間的流年財庫位，今年在正東方。值得注意的是，威力彩連槓期間已產生31位貳獎得主，他們第一區6碼全中，卻因第二區選錯號碼與億元頭獎失之交臂。為避免重演遺憾，資深彩迷採用「800元第二區全包」策略，鎖定第一區一組號碼，將第二區01至08號全包，共8注800元。
這種包牌法優勢在於，若第一區6碼全中，不僅穩拿頭獎，還能同時獲得7個貳獎。即使第一區只中5碼、4碼或3碼，也能分別獲得多組獎項，大幅提高中獎金額。最差情況下，只要第一區中1碼，因第二區全包也能保底拿回100元。
威力彩與大樂透主要差異在於投注金額和玩法。威力彩每注100元，需從第一區38個號碼選6個，第二區8個號碼選1個；大樂透每注50元，從49個號碼選6個即可。威力彩頭獎中獎機率約2209萬分之1，大樂透為1398萬分之1。
