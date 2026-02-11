威力彩13.5億！命理師揭「4生肖4星座」偏財撇步 台彩總經理加碼實測當紅玩法

威力彩連30期槓龜，獎金累計至12日頭獎金額上看13.5億元。攝影陳儷文

威力彩連30期槓龜，獎金累計至12日頭獎金額上看13.5億元，許多人盼中獎就能財富自由，對此，清水孟國際塔羅小孟老師指出「4星座、4生肖」偏財運強，易經專家也分享3招提升偏財運方法，台彩總經理則實測包牌及AI選號中獎機率。

清水孟國際塔羅小孟老師指出，12日威力彩頭獎金額上看13.5億，其中4生肖及4星座偏財：

Top4虎：老虎財水充沛，財富能量旺，下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注站下注，說不定會有好事發生。

Top3狗：屬狗者偏財運好，下注前將鑰匙放在口袋裡再放千元大鈔，就能開啟財庫讓財富不斷噴發。

Top2馬：馬有長輩貴人，可以尋找家人幫忙下注或選號，若家人位於異鄉，可以與他們通完電話再下注，藉由家人的財運來引進自身財氣。

Top1蛇：蛇財運在元辰位上發光發熱，建議下注前打開手機觀看太陽與海洋的照片再去下注，藉由水與日光的能量吸收大量財水入庫，帶旺財氣。

好運星座則為天蠍、天秤、水瓶、雙子，幸運時辰為上午9點至下午3點，財神位在西方，建議可尋找住家或辦公室西方的投注站下注。

易經專家、「鴻運添財俱樂部」創辦人王老師也在臉書粉專「王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略」分享，過年想買彩券或刮刮樂試手氣者，可透過以下3招提升偏財運：

用吉利的錢買：如中發票的錢、尾牙抽到的紅包購買，可以視其為好運的延伸。 捐錢先捨後得：買彩券的途中，經過超商可以捐點零錢，或是隨手撿垃圾。 找你的「生肖好運貴人」一起去買：如生肖鼠、豬可找猴、雞。

台彩總經理謝志宏表示，AI雖然可以提供財運預測，不過彩券的本質仍是「隨機性」，無法精準預測。示意圖／鏡報

對此，台彩總經理謝志宏日前在Podcast節目《白話財經》上表示，過年買彩券已成台灣人年節儀式感，甚至與家人合資包牌，然而以大數據來看，大樂透若採「7連碰」（包7個號碼，共350元），中獎機率可從1400萬分之1提升至約200萬分之1，「8連碰」（1400元），機率更可提高至50萬分之1。

除此之外，近年許多年輕族群會藉由AI協助選擇購買刮刮樂，或是選號，不過謝志宏實際進行實驗，針對刮刮樂，發現AI會精確分析出該款刮刮樂的背景，最終仍會對於中獎機率給予保守的免責聲明；至於威力彩，則以數學邏輯分析出平均分佈、大小數分佈、奇偶數機率等來選擇數字。不過連續測試2次均未中獎，謝志宏認為，AI雖然可以提供命盤分析、財運預測，不過僅為增加趣味性的手段，對於彩券的本質仍是「隨機性」，因此無法精準預測。

★《鏡報》提醒您：民俗說法，僅供參考。



