威力彩13.5億！命理師揭「4生肖4星座」偏財撇步 台彩總經理加碼實測當紅玩法
威力彩連30期槓龜，獎金累計至12日頭獎金額上看13.5億元，許多人盼中獎就能財富自由，對此，清水孟國際塔羅小孟老師指出「4星座、4生肖」偏財運強，易經專家也分享3招提升偏財運方法，台彩總經理則實測包牌及AI選號中獎機率。
清水孟國際塔羅小孟老師指出，12日威力彩頭獎金額上看13.5億，其中4生肖及4星座偏財：
Top4虎：老虎財水充沛，財富能量旺，下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注站下注，說不定會有好事發生。
Top3狗：屬狗者偏財運好，下注前將鑰匙放在口袋裡再放千元大鈔，就能開啟財庫讓財富不斷噴發。
Top2馬：馬有長輩貴人，可以尋找家人幫忙下注或選號，若家人位於異鄉，可以與他們通完電話再下注，藉由家人的財運來引進自身財氣。
Top1蛇：蛇財運在元辰位上發光發熱，建議下注前打開手機觀看太陽與海洋的照片再去下注，藉由水與日光的能量吸收大量財水入庫，帶旺財氣。
好運星座則為天蠍、天秤、水瓶、雙子，幸運時辰為上午9點至下午3點，財神位在西方，建議可尋找住家或辦公室西方的投注站下注。
易經專家、「鴻運添財俱樂部」創辦人王老師也在臉書粉專「王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略」分享，過年想買彩券或刮刮樂試手氣者，可透過以下3招提升偏財運：
用吉利的錢買：如中發票的錢、尾牙抽到的紅包購買，可以視其為好運的延伸。
捐錢先捨後得：買彩券的途中，經過超商可以捐點零錢，或是隨手撿垃圾。
找你的「生肖好運貴人」一起去買：如生肖鼠、豬可找猴、雞。
對此，台彩總經理謝志宏日前在Podcast節目《白話財經》上表示，過年買彩券已成台灣人年節儀式感，甚至與家人合資包牌，然而以大數據來看，大樂透若採「7連碰」（包7個號碼，共350元），中獎機率可從1400萬分之1提升至約200萬分之1，「8連碰」（1400元），機率更可提高至50萬分之1。
除此之外，近年許多年輕族群會藉由AI協助選擇購買刮刮樂，或是選號，不過謝志宏實際進行實驗，針對刮刮樂，發現AI會精確分析出該款刮刮樂的背景，最終仍會對於中獎機率給予保守的免責聲明；至於威力彩，則以數學邏輯分析出平均分佈、大小數分佈、奇偶數機率等來選擇數字。不過連續測試2次均未中獎，謝志宏認為，AI雖然可以提供命盤分析、財運預測，不過僅為增加趣味性的手段，對於彩券的本質仍是「隨機性」，因此無法精準預測。
★《鏡報》提醒您：民俗說法，僅供參考。
回到原文
更多鏡報報導
家屬欲提領存款繳醫藥費...遭行員拒「當遺產」就可領 合庫銀行證實
宣導超多次別用！行李束帶卡住...桃機輸送帶又故障 地勤搖頭
盜鄰居柯基犬照諷柯文哲「柯羈」！她辯：活絡感情 遭法官打臉
全家人都惡魔！6歲女童被阿公、爸爸、哥哥性侵 跟媽媽求助反遭毆
其他人也在看
威力彩頭獎衝13.5億！財神最疼3生肖 好運滾滾來
威力彩下期頭獎上看13.5億元。搜狐網命理專欄《卜易生肖文化探索》發文表示，「3生肖」最近好運不斷，財神主動來敲門，買彩券有機會中大獎！
威力彩頭獎上看13.5億！命理師點名「天福星」加持4生肖
（生活中心／綜合報導）威力彩頭獎連續30期槓龜，下一期開獎頭獎累積金額預估上看13.5億元，若一注獨得，將成為 […]
4生肖、4星座財運噴發！有望抱走威力彩13.5億 命理師：這時辰去買最旺
威力彩頭獎連續30期摃龜，獎金累積上看13.5億元。命理專家小孟老師在臉書分享本週財運最旺4生肖、4星座，以生肖來看，分別是虎、狗、馬、蛇，有望抱回頭獎，更加碼分享旺財秘訣，例如下注前，在口袋依序放入鑰匙、千元大鈔，有助於開啟財庫。
過年求財妙招！命理師授「五色錢生財法」 財運旺整年
農曆新年即將到來，許多民眾紛紛換新鈔迎接新財運。命理師湯鎮瑋分享「五色錢鈔生財法」，準備5種顏色的鈔票，裝入全新紅包袋中，並在過年期間、立春、元宵等時機到廟裡過香火，再唸8字口訣，讓財運旺整年。
威力彩、大樂透明晚開獎！3生肖受財神爺眷顧 有望一夜暴富
威力彩、大樂透明（12）日晚間開獎，頭獎分別為13.5億元及1億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、龍、猴的人在這段期間將受到財神爺眷顧，運勢水漲船高，甚至可能一夜暴富。
威力彩「AI 選號」比較準？台彩總經理曝實測結果
生活中心／楊佩怡報導財神爺還在迷路中？威力彩已連續29期槓龜，下期頭獎累積高達11.5億元，預計將於今（9）日晚間8時30分開獎，吸引不少民眾瘋買，期盼能成為下一位受財神眷顧的億萬富翁。選號也是一門大學問，不少人以生日、幸運數字、當天日期等，做為選號的基準，如今在這科技發達的時代，也有不少人交給AI做抉擇。對此，台彩總經理謝志宏表示，透過AI進行實測，他發現威力彩選號的隨機性，就連AI都很難攻破。
馬年走春首選 故宮南院萬馬齊奔迎新春
歲次丙午、生肖屬馬，適逢台灣燈會在嘉義縣盛大登場，國立故宮博物院南部院區即日起特別以「馬」為主題，策畫「萬馬歡騰－丙午年歷代畫馬精粹」特展，結合數位科技與親子體驗，邀請民眾在春節走春之際走進南院，感受「馬」力全開的新春祝福。 故宮書畫文獻處助理研究員蘇雅芬指出，去年故宮北院向東京國立博物館借展名畫李公麟《五馬圖》，喚起大眾對馬畫的高度關注，加上今年適逢馬年，因此在南院推出「萬馬歡騰－丙午年歷代畫馬精粹」特展，也成為繼1978年、1990年後，故宮第三度以「馬」為策展主題。 展覽分為「百駿生態」與「歷代馬畫」兩大單元，精選13件不同朝代的書畫作品，呈現畫家如何在平面媒材中描繪馬匹的立體結構、生態行為，以及動靜之間的神韻。 蘇雅芬表示，談到馬畫不能不提郎世寧《百駿圖》，但因仍在限展期間，此次改以故宮製作的數位動畫版呈現，同時難得展出民國畫家馬晉摹寫〈百駿圖〉卷，畫上有于右任題跋，受贈者為何應欽將軍。畫中馬匹洗澡、哺乳、生小馬的情景，在民初戰亂時期被視為祝願天下太平的吉祥象徵。蘇雅芬：『(原音)可以生小馬，也代表說這些馬非常的安逸，因為沒有戰事，這是一個那個就是天下太平的一個暗喻，這樣子那這
威力彩連30摃下期頭獎飆13.5億 今彩539頭獎5注平分
第115000012期威力彩昨晚（9日）開獎，頭獎得主依舊從缺，已連續30期槓龜，下期頭獎累積彩金上看13.5億元。
賴清德火線促審 1.25 兆國防條例 傅崐萁強硬回擊：絕不接受政院版
針對總統賴清德親上火線力促在野黨盡速審查1.25兆國防特別條例，立法院朝野反應不
NBA》詹皇開砲！認湖人「非爭冠等級」未來動向引揣測
洛杉磯湖人隊於10日以110比119不敵奧克拉荷馬雷霆，賽後當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）難掩失落，更語出驚人地直言：「他們是冠軍球隊，我們不是。」
想當億萬富翁必看！威力彩頭獎飆13.5億 「3神招」提升偏財運
威力彩頭獎已連續30期摃龜，台彩預估下期（2月12日）銷售金額約為6.0至6.5億元，頭獎累積金額將上看13.5億元。對此，民俗專家王老師分享，過年想買彩券或刮刮樂試手氣，有三招提升偏財運的小方法。
歡樂宜蘭年 送神筅黗祭儀暨平安粥分享
宜蘭縣政府今(十)日農曆十二月廿三日上午八時十分，在宜蘭昭應宮舉行二O二六歡樂宜蘭年「送神•筅黗祭儀暨平安粥分享」活動。這場活動以傳統古禮進行，旨在傳遞除舊迎新的美好意涵，喚起縣民對傳統年節的記憶與情感，並呼籲家家戶戶開始大掃除，為迎接即將到來的馬年做好準備。延續傳統，選擇於農曆十二月廿三日舉行，展現官方在文化傳承上的帶頭作用。祭儀主祭官由宜蘭縣代理縣長林茂盛擔任，左右獻官為縣議會議長張勝德、宜蘭市長陳美玲，陪獻官為昭應宮副主委林飛身、常務監察李連福，藉由莊嚴的祭儀感謝「媽祖」過去一年對宜蘭的庇佑，祈求新年國泰民安、物產豐收，並祈禱四季平安無災。代理縣長林茂盛表示，藉由此次活動，宜蘭縣政府不僅希望推動傳統年節文化的傳承，也期盼透過儀式感的深化，營造出濃厚的新春氛圍。全體縣 ...
西港公所下鄉寫春聯解決長輩不便贏得好評
記者盧萍珊/西港報導 西港區公所為避免長輩舟車勞頓索取春聯，推出下鄉寫春聯、贈春聯，…
威力彩衝13.5億！4星座、4生肖偏財運強 把握3吉時下注
威力彩頭獎上看13.5億，清水孟國際塔羅小孟老師分享，4星座、4生肖偏財運強，建議可以尋找住家或辦公室西方的投注站下注，或許會有意外財富降臨。
過年圍爐喝熱湯 大幅提升罹食道癌風險
過年親朋好友團聚，吃一鍋熱騰騰的火鍋與暖胃的熱湯。台中慈濟醫院胸腔外科醫師翁任康提醒：享受溫暖幸福的同時，要注意「趁熱吃」、「趁熱喝」的飲食習慣，可能暗藏陷阱，恐大幅提升罹患食道癌風險。食道癌是沉默殺手，早期症狀並不明顯，一旦發現往往已進入中晚期，治療難度高。翁任康醫師指出，根據臨床觀察，臺灣食道癌死亡率居高不下，其中一個重要的致病因子，正是眾人普遍喜愛「趁熱吃」、「趁熱喝」的飲食文化。特別是寒冷冬季或歡樂春節圍爐時，習慣搭配滾燙的火鍋料或熱湯，很多人都是吹個一兩口氣，就呼呼送入口中，看似暖心的小動作，卻直接灼傷食道黏膜。翁任康解釋，食道是連接咽喉與胃的通道，食道黏膜相當脆弱且敏感，能承受的溫度有限。當吃下溫度超過65度的食物或飲品時，黏膜細胞就會受到「熱傷害」。雖然黏膜 ...
賞好戲祈好運！宜蘭傳藝園區新春最有年味 春節兩天縣民免費入園
【記者 林明益／宜蘭 報導】農曆春節屆臨，走進宜蘭傳藝園區，年節的氣息早已在街道與廟埕之間展開。從歲末於文昌祠
收盤／台股蛇年完美封關 全年狂漲10080點創下奇蹟
2026年蛇年封關日，全台灣股民迎來了史上最強大的「年終大紅包」。今（11）日台股加權指數在護國神山台積電的領軍下，終場狂飆532.74點，收在33605.71點，成交量來到6740億，不僅站穩三萬三千點大關，對比去年龍年封關日的23525點，整整一年瘋狂上漲10080點。這一年漲萬點的壯舉，正式宣告台股進入大航海時代，寫下前無古人、後難有來者的史詩級紀錄。
《世紀血案》全體演員反擊！寇世勳追加個人聲明 轟違反合約
《世紀血案》主演演員日前發聲透露「製作方蓄意隱瞞『未獲林義雄先生及其他當事人及其家屬授權』之事實，更在合約中表明已取得拍攝合法授權」，製片郭木盛則坦言因擔心遭到拒絕，因此打算先拍片再拜訪林義雄本人說明，但此番說法再度引爆大眾怒火。10日全體演員與工作人員正...
樂天三本柱確定續約！廉世彬、河智媛、禹洙漢喊話 「2026一起製造幸福回憶」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導中職樂天啦啦隊「韓籍三本柱」由廉世彬、河智媛、禹洙漢，但因去年風波不斷，讓外界認為續約機率不大。但樂天桃猿官方IG今...
樂天「韓籍三本柱」續約成功！河智媛、禹洙漢確定續留
樂天「韓籍三本柱」續約成功！河智媛、禹洙漢確定續留