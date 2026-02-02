威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
生活中心／林昀萱報導
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。
◆生肖鼠：
屬鼠的人自2月2日開始，財運就像是被財神爺特別關照了一樣，旺得不得了！無論是工作上的獎金、提成，還是投資理財的收益，都會源源不斷地湧向你們。另外，這段時間特別容易遇到貴人相助，可能是上司的賞識，也可能是朋友的推薦，總之，機會多多，就看你們能不能抓住了。
◆生肖牛：
屬牛的朋友一直都是勤勤懇懇、任勞任怨的代表。從2月2日起付出終於要得到豐厚的回報了！可能是加班的項目終於完成了，獎金拿到手軟；也可能是一直以來的投資開始有了可觀的收益。值得一提的是，這段時間你們的偏財運也特別旺，運氣好到爆棚。
◆生肖虎：
屬虎的朋友從2月2日開始，財運就像是猛虎下山，勢不可擋！無論是創業還是職場發展，都會遇到前所未有的好機遇。可能是新的項目合作找上門來，也可能是職位晉升、薪資翻倍的好消息傳來。另外，這段時間你們的人際關係也特別順暢，走到哪裡都能遇到願意幫助你們的人。
◆生肖兔：
屬兔的人總給人一種溫柔體貼、善解人意的感覺。從2月2日起，財運也是旺得不行，可能是因為你們的好人緣，帶來了不少賺錢的機會；也可能是你們一直以來的努力和才華終於得到了認可，收穫了應有的回報。這段期間還可能會有意外之財，可能有一筆意外獎金或是在抽獎活動中中獎。
三立新聞網提醒您：
民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。
