威力彩27連槓！下一期頭獎預估飆8.7億

威力彩第115000009期於今（29）日晚間開獎，第一區中獎號碼為05、10、15、17、23、25，第二區中獎號碼則為05。然而，本期頭獎與二獎皆未開出，累計至今已連續27期無人中頭獎。台彩公司預估，下期威力彩將於2月2日開獎，頭獎金額可能累積至8.7億元，銷售額則預估落在2.9至3.1億元之間。

台彩公司預估，下期威力彩將於2月2日開獎，頭獎金額可能累積至8.7億元，銷售額則預估落在2.9至3.1億元之間。（示意圖／記者高珞曦攝）

若下期頭獎由單注獨得，這筆高達8.7億元的獎金將成為第5屆威力彩史上第三高的頭獎金額，吸引眾多民眾搓手投注。

延伸閱讀

快終結連26槓！威力彩頭獎狂飆7.7億 最新獎號出爐

彩券行海報「馬上發」成吉兆！ 3越南移工合買一張中300萬

威力彩頭獎今晚飆7.7億 4生肖迎財神厚待、偏財滾滾來