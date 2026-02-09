威力彩29期槓龜頭獎飆11.5億！「14、17、05」成熱門號碼

威力彩頭獎連續29期槓龜，獎金已累積至驚人的11.5億元，引發全台彩迷熱烈關注。不少人集資包牌，希望能抱回這筆足以改變人生的巨額獎金。究竟哪些號碼最有可能獲得財神爺青睞？透過分析近三年（113至115年）威力彩開獎數據，專家發現幾組值得關注的「熱門密碼」。

威力彩頭獎連續29期槓龜，獎金已累積至驚人的11.5億元，引發全台彩迷熱烈關注。（資料照／中天新聞）

台彩公司歷年統計顯示，第一區號碼呈現明顯的「強者恆強」趨勢。「14」號表現最為亮眼，在113年開出24次奪得年度冠軍。雖然114年暫時讓位給「20」號，但115年已重新展現王者氣勢，開春至今已開出4次，與「17」號並列榜首。對於想沾沾喜氣的彩迷而言，「14」號絕對是不可忽視的首選。

「17」號同樣表現出色，在113年開出23次高居第三名，今年115年已開出4次，與「14」號並駕齊驅。這對「兄弟號」近期手感特別火熱，成為彩迷熱烈追捧的對象。

值得注意的是，114年稱霸的「20」號（全年開出27次），進入115年後似乎陷入「休眠期」，尚未擠進熱門榜單。對於偏好「冷門反彈」或「大熱倒灶」策略的彩迷來說，「20」號或許是潛在的黑馬。

第二區號碼對中頭獎至關重要，其1/8的機率決定了最終結果。數據顯示，第二區的趨勢也回歸113年模式。「05」號曾在113年開出16次奪得冠軍，雖然114年被「02」號（開出22次）超越，但115年已強勢回歸，目前已開出4次，遙遙領先其他號碼。

彩券行業者分析，第二區的「02」、「06」、「08」號在115年至今仍未開出。除非彩迷相信「物極必反」理論，否則選擇手感發燙的「05」號或表現穩定的「03」號（今年已開2次），可能是較為穩健的策略。

威力彩連槓29期的高額獎金，吸引許多平時不購買彩券的民眾也加入行列。彩券行業者建議，若不知如何選號，可參考近期強勢號碼：第一區鎖定「14」、「17」、「07」，第二區押注「05」，組合成一組「強運大餐」。

彩券專家提醒，數據分析僅供參考，運氣才是決定勝負的關鍵。今晚（9日）威力彩即將開獎，或許下一位億萬富翁就此誕生。台彩公司也呼籲民眾，購買彩券應量力而為，切勿過度投注影響正常生活。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

