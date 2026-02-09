威力彩29槓！頭獎上看11.5億 4生肖、4星座「增運撇步曝光」

威力彩2月9日晚間即將開獎，頭獎獎金上看11.5億。示意圖。太報記者攝



威力彩連續29槓！今（9日）頭獎已累積上看11.5億元，不少民眾懷抱一夜翻身夢想下注，命理專家小孟老師為此特地點名偏財運極佳的4生肖、4星座，並透露個別增運小撇步，幫助提升中獎運。

第四名：蛇，建議參考「人旺聚財」原則，在火鍋店、夜市、熱炒店等熱鬧地點附近的投注站下注，也可配戴紅瑪瑙、石榴石等飾品強化偏財磁場。

第三名：狗，屬狗者財運旺，幸運地點是高樓附近、通風良好的投注站，可參考咖啡廳、露天市集、機場或捷運週邊。今日可搭配紫水晶或黃水晶。

第二名：羊，偏財運極旺，幸運地點靠近水源，有港口、水族館、飲料店、魚市場等旁邊的投注站。幸運礦石為黑曜石、藍寶石。

第一名：豬，屬豬者偏財運最旺，傳統市場、超市、蔬果店、雜糧行等是幸運地點，可至附近投注站下注。幸運礦石為黃水晶、茶晶，收取旺盛地金錢能量。

此外，小孟老師也點名射手座、巨蟹座、牡羊座與雙魚座財運旺，最佳下注時間是11時至15時、17時至19時，財神方位是東北方。

