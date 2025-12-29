威力彩3.5億開獎號碼出爐！ 今晚這「6＋1」組合衝擊頭獎

威力彩第114000104期今晚開獎，頭獎累積至3.5億元。（示意圖／彭子桓攝）

頭獎飆破3.5億元的威力彩今（29）日晚間開獎！台灣彩券第114000104期號碼正式揭曉，第一區號碼為：01、03、09、11、18、32，第二區號碼則為：06。你手上的號碼中獎了嗎？快來對獎！

【開獎與投注資訊】威力彩採「雙區選號」制度，投注方式為從第一區（01～38）選出6碼，第二區（01～08）選出1碼。每注新台幣100元，若7碼全中即為頭獎。威力彩每週開獎兩次，分別為每週一與週四晚間8點30分，投注截止時間則為開獎當日晚上8點整。

【怎麼知道有沒有中獎？】中獎門檻不只限頭獎，最低只要第一區1碼＋第二區對中，就能領回100元。各獎項獎金如下：

頭獎（6+1）：可累積，最高無上限，本期獎金上看3.5億元

貳獎（6碼）：固定200萬元

參獎（5+1）：固定15萬元

肆獎至普獎：金額自2萬元至100元不等

注意：單注中獎超過5001元將依法課徵20％所得稅。

【怎麼領獎？金額不同對應不同地點】

5000元以下：全台彩券行即可兌領

5001～500萬：請至中國信託商業銀行辦理

超過500萬：須致電預約高額兌獎專線 0800-024-500

兌獎期限為開獎次日起3個月內。若遇假日則順延，逾期視同放棄，中獎金將被充作社福用途。

